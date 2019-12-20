В Госдуме оценили заявления о переговорах по транзиту газа

В Госдуме оценили заявления о прогрессе в переговорах по транзиту газа. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, по итогам встречи в нормандском формате было много обсуждений.

- Насколько она была эффективной, результативной, и какие будут последствия. В данном случае мы видим одно из таких следствий, поскольку на полях этой встречи велись переговоры и по транзиту газа. Сейчас мы видим, что эти переговоры дают свои результаты, - цитирует его слова RT.

По его словам, страны находятся в "определенном переговорном процессе", на котором могут возникать "как заминки, так и дальнейшие прорывы вперед". Он считает, что сам факт последних новостей говорит о том, что есть продвижение вперед - и это можно приветствовать.

Напомним, накануне стало известно, что соглашение Украины и России по газу достигнуто по всем принципиальным вопросам, но новый контракт еще не подписан. В ближайшее время планируется выйти на окончательные договоренности, сказал глава Минэнерго России Александр Новак. Следующий раунд переговоров по транзиту газа в Европу состоится 20 декабря.