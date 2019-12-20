В Москве открылся первый McDonald"s в отделении Сбербанка

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
В Москве у метро "Новослободская" открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's. Проект носит экспериментальный характер.
В кафе есть только одна кофемашина. Неподалеку от нее размещен планшет, с помощью которого можно сделать полноценный заказ.
В самом отделении кухни нет, в противном случае клиентам бы пришлось мириться с запахом кулинарии. Через пару сотню метров есть обычный ресторан McDonald's.
Доставлять блюда в банк будут курьеры Delivery Club, совладельцем которого Сбербанк стал через СП с Mail.Ru Group.