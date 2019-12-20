Видео о погоне за нарушителем сняли в ритме вальса

В каждой, даже самой прозаичной на первый взгляд работе - будь ты хоть бухгалтер, сантехник или кассир супермаркета - есть элемент творчества, удивительной магии и настоящего волшебства, просто не всем дано это разглядеть невооруженным глазом. Для этого нужно внимание к мелочам, умение видеть всё под особым углом и изрядная толика любви к своей работе.

Вот кто бы, например, прочувствовал поэзию погони полицейских за правонарушителем, а в виражах, которые выписывала машина угонщика с пробитыми задними колесами, смог увидеть элементы вальса?

Большинство из нас этого бы не прочувствовали, а сотрудники департамента полиции штата Западная Австралия - сумели.

И положили снятое с вертолета видео на музыку. Итак, включаем повышенную передачу, ставим ногу на педаль газа и раз-два-три, раз-два-три, раз!