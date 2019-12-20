Володин и Медведчук обсудят реализацию Минских соглашений

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на следующей неделе встретится с депутатом Верховной рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Будут обсуждаться вопросы реализации минских договоренностей в рамках парламентского измерения, сообщила журналистам пресс-секретарь спикера Анастасия Кашеварова. Данный формат предполагает участие парламентариев России, Украины, Германии и Франции.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею Медведчука организовать межпарламентский диалог в нормандском формате по урегулированию на Украине. "Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали", - сказал Путин.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии журналистам заявил, что межпарламенский диалог в рамках нормандского формата - это хорошая идея. И то, что эту идею поддержал президент, - важный сигнал для парламентариев.

Он пояснил, что конкретную механику взаимодействия будет определять руководство палат Федерального Собрания. В комитете, по словам парламентария, готовы работать на этом направлении, в том числе в новогодние каникулы. "Есть конструктивные контакты и в парламентах Франции и Германии, и даже в Верховной раде", - рассказал Слуцкий.