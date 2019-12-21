Александр Чубарьян: У нас есть документы, которые невозможно оспорить

Александр Оганович, как вам кажется, почему была выбрана историческая тема лекции на неформальном саммите?

Александр Чубарьян: Сам факт обращения главы государства к историческим сюжетам - явление обычное. Думаю, что главный повод президентского внимания к этим процессам состоит в том, что в течение последнего времени на повестке дня историков и общественности разных стран - проблемы 80-летия Мюнхенского соглашения и начала Второй мировой войны, а сейчас мы готовимся к тому, чтобы отметить 75 лет Победы в Великой отечественной и Второй мировой. И, конечно, резолюция Европарламента с явно предвзятыми оценками начала Второй мировой войны. Для меня, как и для всех историков, очень важно, что президентом были представлены новые документы. Это очень серьезные дополнительные источники, которые касаются международных отношений кануна Второй мировой войны.

В Европарламенте считают, что пакт Молотова-Риббентропа "поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны"…

Александр Чубарьян: Вторая мировая война не могла возникнуть по причине одного конкретного события. Ее начало лежит в Версальской системе. Те решения, которые были приняты в Версале, заложили мину, и напряжение по поводу своего унижения гитлеровская Германия часто использовала для того, чтобы подвигать мир ко Второй мировой войне.

Следующим шагом к развязыванию войны было Мюнхенское соглашение 1938 года, которое получило название "политика умиротворения агрессора". Вообще, во всем мире люди понимают значение этого события для начала Второй мировой. Я помню, что в мои молодые годы первой книгой, с которой я познакомился по этому сюжету, была английская книга "Мюнхен - пролог трагедии". И эта точка зрения разделяется профессиональными историками. Но общественное мнение западных стран не очень любит вспоминать факты. А они таковы. По Мюнхенскому соглашению, не только была разделена Чехословакия. Советский Союз оказался перед угрозой международной изоляции. В 30-40-е годы в Москве очень боялись объединенного антисоветского фронта, и Мюнхен подтвердил, что эти опасения не беспочвенны: без участия СССР страны демократии и нацистская Германия решили судьбу Чехословакии. Это, я знаю по документам, произвело шоковое впечатление, и подтолкнуло к обоюдным попыткам Москвы и Берлина установить отношения. Этот сюжет историкам давно известен, но здесь есть пища для развития исследований.

Еще одна тема, которую затронул президент, это переговоры с союзниками летом 1939 года… Какую роль здесь сыграла Польша?

Александр Чубарьян: Переговоры, к сожалению, не привели к возможному соглашению стран на антигитлеровской основе. И в этой связи очень существенную роль сыграла Польша. Хотя польский вопрос хорошо изучен, но президентом были представлены и новые материалы. Я посмотрел комментарии польской прессы на его выступление, и должен отметить, что помимо негатива, который присущ СМИ Польши, были и очень здравые высказывания экспертов о том, что стране давно нужно признать свою отрицательную роль в разделе Чехословакии и дальнейших шагах.

Давайте, для тех, кто плохо учил историю, еще раз назовем виновных в войне, которая унесла по разным подсчетам от 50 до 70 миллионов человеческих жизней, что называется с документами в руках.

Александр Чубарьян: У нас есть документы, которые невозможно оспорить. Они были представлены на выставке, посвященной началу Второй мировой войны. Это, во-первых, карта и записка германских военных, которые воспроизводят расписание захвата Европы. Первой стоит Польша. Это осень 1939 года. Потом Англия, Франция. И осенью 1941 года - очередь СССР. Это стратегический план нацистов по реализации идеи, которая была сформулирована еще книге Гитлера "Моя борьба"

Второй документ касается решения апреля 1939 года о нападении на Польшу. Оно должно было состояться на неделю раньше, чем произошло.

Ответственность Германии за начало Второй мировой войны - это общепризнанный факт. Нюрнбергский трибунал подвел юридические итоги той трагедии. Там речь идет не только о конкретных виновниках войны, была осуждена вся система нацизма и нацистской Германии "за возникновение Второй мировой".

Думаю, что и документы, которые касаются пакта Молотова-Риббентропа, тоже войдут в принятую миром ученых трактовку событий.

Что ученые могут противопоставить мощному натиску в связи с юбилеем Победы фейковой истории?

Александр Чубарьян: Перед юбилеем в конце апреля 2020 года мы проведем большую конференцию, где предполагается круглый стол "Сталин, Рузвельт, Черчилль. Совместная борьба против нацизма". Документы, которые касаются позиций этих трех лидеров, очень важны для исследователей, и мы обязательно введем их в научный оборот… Приглашаем на конференцию ученых стран, участвовавших в войне, в частности, из Польши.