Белый дом заставил демократов снять требование о срочной помощи Киеву

Администрация США заставила демократов в Палате представителей конгресса убрать из пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 году требование о немедленном выделении военной помощи Украине. Им пригрозили президентским вето и шатдауном.

Такую информацию в пятницу распространила газета The Washington Post, ссылаясь сразу на нескольких представителей правительства и конгресса. Они утверждают, что демократы планировали включить в законопроект пункт, требующий от Белого дома выделить 250 миллионов долларов Киеву в течение 45 дней после подписания документа президентом США Дональдом Трампом, сообщает ТАСС.

Предполагалось, что данный шаг позволит исключить возможность заморозки американским правительством этих средств, как это было в 2019 году. Однако Белый дом выступил против и дал понять, что президент готов пойти на вето, что приведет к приостановке работы федерального правительства из-за отсутствия согласованного финансирования. В результате демократы согласились убрать этот пункт из законопроекта, и он был одобрен без него в обеих палатах конгресса.

Напомним, в четверг Сенат США принял пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году в размере около 1,4 триллиона долларов. Ранее его одобрила Палата представителей. Пакет законопроектов включает положения по здравоохранению, занятости, положения по оборонному, финансовому, торговому, научному и юридическому секторам.