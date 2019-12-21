Boeing: Системы корабля Starliner работают штатно

Все системы космического корабля Starliner работают штатно. Такая информация появилась на сайте корпорации Boeing, которая и разработала новый аппарат для полетов на орбиту.

Напомним, Starliner стартовал с мыса Канаверал (Флорида) в пятницу в 14:26 по московскому времени. Он успешно отделился от ракеты-носителя Atlas V, но в расчетное время включения двигателей корабля не произошло.

"Ошибка таймера привела к тому, что звездолет слишком быстро сжигал топливо и не смог достичь необходимой орбиты. Запланированная стыковка корабля с Международной космической станцией была отменена", - пояснил администратор NASA Джим Бриденстайн.

В воскресенье корабль приземлится на полигоне в штате Нью-Мексико.

Специалисты NASA и Boeing проанализировали часть информации, полученной после запуска. Солнечные батареи на Starliner работают "лучше, чем ожидалось". Не было зафиксировано проблем с отсеком, в котором в будущем планируют размещать экипаж. Системы навигации и жизнеобеспечения работают штатно. Starliner имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек, напоминает ТАСС.