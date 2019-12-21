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21.12.2019 11:23
Рубрика: Экономика

Эксперт: Санкции не остановят строительство "Северного потока-2"

Текст: Елена Березина
Швейцарская компания Allseas, которая является трубоукладчиком газопровода "Северного потока-2", приостановила строительство проекта. Причина - санкции США.
Фото: Jens Buettner/dpa via AP Фото: Jens Buettner/dpa via AP
Фото: Jens Buettner/dpa via AP

"В ожидании принятия оборонного бюджета (NDAA) Allseas приостановила свою деятельность по прокладке трубопровода Nord Stream 2. Allseas продолжит работу в соответствии с законодательством и ожидает руководства, включающего необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от соответствующего органа США", - говорится в сообщения компании.

Фото: FELIPE TRUEBA/EPA
Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока-2"

Документ сегодня, 21 декабря, подписал президент США Дональд Трамп. Однако глава Фонда национальной энергетической безопасности, проректор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов полагает, что это проект не остановит.

"Видимо, перекинут "Академика Черского", он на балтийских глубинах сможет работать. Так что достроим - не остановит это проект. Тем более что спешить не нужно - с Украиной вроде договорились", - заявил он "РГ".

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Спасует ли Европа перед американскими санкциями против "Северного потока-2"

В 2016 году "Газпром" сообщил о покупке трубоукладочного судна Jascon 18 (новое название "Академик Черский"). Судно позволяет самостоятельно строить морские газопроводы и может использоваться как кран для монтажа тяжелых конструкций. Это позволяет игнорировать международные санкции.

"Все это напоминает рейгановские санкции декабря 1981 года - их тоже ввели под Новый год - против Уренгой - Помары - Ужгород. И ничего, построили трубу", - резюмирует Константин Симонов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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