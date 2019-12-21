Эксперт: Санкции не остановят строительство "Северного потока-2"

"В ожидании принятия оборонного бюджета (NDAA) Allseas приостановила свою деятельность по прокладке трубопровода Nord Stream 2. Allseas продолжит работу в соответствии с законодательством и ожидает руководства, включающего необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от соответствующего органа США", - говорится в сообщения компании.

Документ сегодня, 21 декабря, подписал президент США Дональд Трамп. Однако глава Фонда национальной энергетической безопасности, проректор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов полагает, что это проект не остановит.

"Видимо, перекинут "Академика Черского", он на балтийских глубинах сможет работать. Так что достроим - не остановит это проект. Тем более что спешить не нужно - с Украиной вроде договорились", - заявил он "РГ".

В 2016 году "Газпром" сообщил о покупке трубоукладочного судна Jascon 18 (новое название "Академик Черский"). Судно позволяет самостоятельно строить морские газопроводы и может использоваться как кран для монтажа тяжелых конструкций. Это позволяет игнорировать международные санкции.

"Все это напоминает рейгановские санкции декабря 1981 года - их тоже ввели под Новый год - против Уренгой - Помары - Ужгород. И ничего, построили трубу", - резюмирует Константин Симонов.