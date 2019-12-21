Компания Allseas приостановила работу на "Северном потоке-2"

Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте швейцарско-нидерландского подрядчика.

Ранее американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон пообещали Allseas "сокрушительные и фатальные" санкции.

В частности, может быть заблокирована собственность компании в Соединенных Штатах, включая ее штаб-квартиру в Хьюстоне. А это значит, что любые транзакции в американской юрисдикции будут запрещены. Кроме того, руководители компании не смогут попасть в США.

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что "Северный поток-2" будет достроен в любом случае.

А пресс-секретарь президента России назвал истинные причины санкций против газопровода. "Это навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции", - подчеркнул Дмитрий Песков, имея в виду газ.

Напомним, "Северный поток 2" - это две нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубы проложены через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Компания Allseas занимается прокладкой подводных элементов "Северного потока - 2".