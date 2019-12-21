Еврокомиссия назвала РФ "надежным поставщиком газа в страны ЕС"

Москва остается надежным поставщиком на европейские рынки - так прокомментировали в Еврокомиссии информацию о достигнутом между Россией, Украиной и Евросоюзом соглашении по газу.

"Теперь у нас есть политическая основа с ключевыми договоренностями, которые необходимы для того, чтобы проложить путь к долгосрочному контракту по транзиту газа между компаниями, - цитирует ТАСС официальное заявление Еврокомиссии. - С учетом этого, Россия остается надежным поставщиком на европейские рынки, а Украина сохраняет свою роль стратегического транзитера".

Кроме того, бывший замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович особо отметил в достижении соглашения "значительные усилия" российской и украинской сторон, а также личный вклад министров энергетики РФ и Украины Александра Новака и Алексея Оржеля.