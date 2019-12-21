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21.12.2019 22:11
Рубрика: В мире

Французский эксперт: правда в исторических документах, а не в резолюции Европарламента

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Французский международный аналитик, директор Высшей школы социальных наук Жак Сапир:

- Резолюция Европарламента о "сохранении исторической памяти" - серьезнейший просчет, более того, грубая ошибка, по крайней мере, по двум аспектам. Во-первых, не дело парламентариев выносить суждения по историческим вопросам. Это компетенция экспертов-историков и не терпит политической ангажированности, которой отмечен этот документ. Во-вторых, составив его, евродепутаты расписались в вопиющем незнании фактов, событий, что предшествовали началу Второй мировой войны 1 сентября 1939 года.

Решив поставить знак равенства между Советским Союзом и нацистской Германией в качестве ответственных за развязывания войны, авторы одиозной еврорезолюции ссылаются на пакт Молотова-Риббентропа, подписанный накануне. И тем самым намеренно искажают причины, которые привели к его заключению.

Фото: Константин Завражин/РГ
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О чем речь? В марте 1939 года, между Францией и Англией с одной стороны, и СССР с другой, возобновились контакты с тем, чтобы противостоять угрозе, исходящей от третьего рейха. Начатые годом ранее они были прерваны в одностороннем порядке Лондоном и Парижем, решившими пойти на позорную мюнхенскую сделку. К чему она привела хорошо известно: Гитлер и не собирался выполнять условия этого соглашения и растоптал Чехословакию, как независимое государство.

Кстати, следует отметить, что тогда Польша вошла в союз с нацистской Германией и отторгла от Чехословакии часть территории. Правда, поляки довольно быстро поняли, что они могут стать следующей жертвой. Однако, когда

Франция и Англия в перспективе надвигающегося столкновение с Германией, предложили Варшаве пропустить через свою территорию войска Красной армии, там ответили категорическим отказом. Более того, надо отметить, что к переговорам с Москвой о создании единого антифашистского фронта, отнеслись, мягко говоря, без должной решимости. Не об этом ли говорит тот факт, что их посланники, прибывшие в Москву, не имели полномочий подписывать соответствующее соглашение?

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Именно в этих условиях советские руководители, когда были исчерпаны все прочие усилия по формированию общего механизма безопасности, были вынуждены пойти на переговоры с Берлином с тем, чтобы отвести опасность, пускай, временно, от своих границ и подготовиться к войне. А то, что она затронет всю Европу, сомнений мало у кого оставалось. Так что пакт Молотова-Риббентропа, который по ложному утверждению Европарламента якобы спровоцировал начало войны, стал в определенном смысле вынужденным актом, следствием нежелания французов, англичан, я уже не говорю о поляках, объединиться с СССР и дать отпор агрессивным планам Гитлера.

Такова правда. Она в исторических документах, а не резолюции с явным антироссийским подтекстом. И то, что она появилась в преддверии 75-й годовщины победы над фашистской Германии, в разгром которой огромный вклад внес Советский Союз, отнюдь не случайность.

В мире Европа Франция Общество История Вторая мировая война

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