Новости

Пассажиров экстренно севшего в Баку самолета отправили в Москву 20:42
В Башкирии в страшной аварии погибли три человека 20:02
"Корейский зомби" нокаутировал легенду UFC 19:34
Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко 19:18
Борис Джонсон накормил английские войска в Эстонии 19:06
Боксер Кудряшов победил Пейсара в Красноярске 19:05
Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей года 19:00
В спортклубе Порошенко нашли скрытые камеры 18:56
На Алтае в лобовом ДТП погибли пять человек 18:47
Хоккейная команда президента РБ лидирует накануне Рождественского турнира 18:28
Покупаем Skoda Rapid за 500 тысяч: не нарвитесь на такси и каршеринг 18:00
Лавров: Украина предложила для разведения сил участки "в чистом поле" 17:52
В Апатитах подростки напали на полицейских 17:38
Участники проекта "Северный поток-2" запросят разъяснения по санкциям 17:04
В Уфе из торгового центра эвакуировали 2,5 тысячи посетителей 16:47
Названы самые надежные автомобили 16:35
Расширены горизонты сотрудничества Гомельской и Кировской областей 16:09
На Кубани со дна Черного моря подняли фрагменты Пе-2 времен ВОВ 16:08
Анчелотти назначен на пост главного тренера "Эвертона" 15:16
Глава Оренбуржья исполнил мечту девочки после акции "Елка желаний" 15:00
В Ленобласти восстановили движение на трассе после смертельного ДТП 14:38
Вайнштейна обвинили в растлении 16-летней модели 14:31
Приемные дети Брэда Питта не пришли на его день рождения 14:17
Почему вернувшийся в Россию Opel ждет провал 14:17
Министр внутренних дел РФ открыл в Орле дом для семей полицейских 14:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
21.12.2019 19:34
Рубрика: Спорт

"Корейский зомби" нокаутировал легенду UFC

Текст: Максим Домчев

Главным поединком турнира UFC в Пусане стала встреча между местным бойцом Чен Сунь Чжуном, получившим прозвище "Корейский зомби", и бывшим чемпионом мира UFC Фрэнки Эдгаром. Ему предстояло испытать на себе всю мощь и напор корейского спортсмена.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Уже в начале боя "Корейский зомби" ринулся в атаку и ощутимо потряс соперника серией точных ударов. Следующая атака корейца едва не стала последней - Эдгар рухнул на пол и каким-то чудом сумел не только отбиться, но и встать на ноги. Но "Корейский зомби" снова потряс экс-чемпиона, который во второй раз потерял равновесие. На этот раз рефери констатировал победу Чен Сунь Чжуна.

Ранее на этом же турнире свое первое поражение потерпел россиянин Саид Нурмагомедов.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды

Главное сегодня

Участники проекта "Северный поток-2" запросят разъяснения по санкциям
Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога
Росстат подсчитал, во сколько россиянам обойдется новогодний стол
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Белый дом заставил демократов отказаться от срочной военной помощи Киеву