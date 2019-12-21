"Корейский зомби" нокаутировал легенду UFC

Главным поединком турнира UFC в Пусане стала встреча между местным бойцом Чен Сунь Чжуном, получившим прозвище "Корейский зомби", и бывшим чемпионом мира UFC Фрэнки Эдгаром. Ему предстояло испытать на себе всю мощь и напор корейского спортсмена.

Уже в начале боя "Корейский зомби" ринулся в атаку и ощутимо потряс соперника серией точных ударов. Следующая атака корейца едва не стала последней - Эдгар рухнул на пол и каким-то чудом сумел не только отбиться, но и встать на ноги. Но "Корейский зомби" снова потряс экс-чемпиона, который во второй раз потерял равновесие. На этот раз рефери констатировал победу Чен Сунь Чжуна.

Ранее на этом же турнире свое первое поражение потерпел россиянин Саид Нурмагомедов.