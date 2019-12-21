Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога

Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.

По словам Лаврова, в коротком письме говорится, что Вашингтон готов "продолжить искать пути преодоления в двусторонних отношениях".

Напомним, 10 декабря Лавров по приглашению американской стороны посетил США с рабочим визитом. В Вашингтоне он провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Кроме того, Сергея Лаврова принял президент Дональд Трамп. В центре внимания находились афганская проблематика, ситуация в Сирии, а также вопросы безопасности, разоружения и стратегической стабильности.