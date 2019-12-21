Лавров: Украина предложила для разведения сил участки "в чистом поле"

При обсуждении вопроса о разведении сил и средств участников конфликта в Донбассе Украина предложила три участка в "чистом поле", которые не окажут значительного влияния на безопасность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.

Напомним, первый за три года саммит в "нормандском формате" с участием лидеров России, Германии, Украины и Франции прошел 9 декабря в Париже. Участники приняли коммюнике по итогам встречи. В документе выражается готовность приложить усилия с целью политического урегулирования конфликта. В том числе, говорится об обмене пленными до конца 2019 года, а также о разведении сил на трех новых участках до конца марта 2020 года. Очередная встреча в "нормандском формате" должна пройти в марте 2020 года.