"Ливерпуль" впервые выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" обыграл бразильский "Фламенго" в финале клубного чемпионата мира в Катаре - 1:0. Единственный мяч забил Роберто Фирмино.

В отличие от полуфинального матча с "Монтерреем", на сегодняшнюю встречу главный тренер "красных" Юрген Клопп выставил оптимальный состав. В "старте" появился не только Мохаммед Салах, но и Садио Мане с Роберто Фирмино.

В начале игры "Ливерпуль" упустил несколько убойных моментов, после чего бразильцы пришли в себя и чуть активизировались. При этом класс номинальных хозяев был очевиден. На 90-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Фламенго", но после просмотра видеоповтора отменил свое решение.

В дополнительное время все решил гол Фирмино: форвард "Ливерпуля" получил пас от Мане, обыграл защитника с вратарем и катнул мяч в пустые ворота. В оставшееся время англичане отстояли преимущество и завоевали титул.

Добавим, что "Ливерпуль" впервые в истории стал победителем клубного чемпионата мира. Ранее "красные" принимали участие в финале турнира в 2007 году, но уступили тогда бразильскому "Сан-Паулу" (0:1).