На авторынке начались новогодние распродажи

Несмотря на то, что дилеры сегодня не испытывают большого избытка автомобилей, новогодние скидки на машины уходящего года никто не отменял. Трафик в автосалоны уже заметно возрос, а подстегивает спрос предстоящий скачок цен из-за повышения утильсбора.

Аттракцион неслыханной щедрости

На российском авторынке наступила пора новогодних распродаж, когда на новые машины предлагаются наибольшие скидки. С предпраздничным настроением щедрость продавцов, разумеется, никак не связана, а имеет вполне прагматичные обоснования.

Дело в том, что дистрибьюторам предстоит отчитаться в штаб-квартиру о выполнении годового плана продаж, и ради этого они стимулируют своих дилеров бонусами (3-10% от стоимости автомобиля в зависимости от марки). Для дилеров, в свою очередь, это является существенной статьей формирования бюджета, поэтому под конец финансового года они стремятся максимально расчистить склады, чтобы показать выполнение или перевыполнение плана продаж. Лучшие скидки можно найти в автосалонах крупных холдингов, ведь бонус производителя в большинстве случаев зависит от объема продаж дилером.

Как говорит ведущий специалист по продажам отдела администрирования продаж ГК "Бизнес Кар" Андрей Творогов, традиционно наиболее удачным временем приобретения нового автомобиля в денежном отношении является декабрь уходящего и первые два месяца наступающего года. Особенно это касается моделей, которые в конце года только сошли с конвейера и поступили в продажу в дилерский центр, однако в их свидетельстве будет указан 2019 год выпуска. Считается, что с боем курантов автомобиль автоматически становится на год старше, а значит, потребитель изначально рассчитывает на более низкую цену.

Для покупателей же год выпуска автомобиля не имеет никакого практического значения, поскольку гарантия на него начинает действовать с момента передачи клиенту, а не с даты производства. Таким образом, покупка прошлогодней машины в сезон распродаж - действительно, очень выгодна, особенно если учесть, что автомобили нового модельного года непременно подорожают, а скидок на них дилеры обычно не предоставляют. В то же время необходимо иметь в виду, что год выпуска влияет на стоимость автомобиля при его дальнейшей перепродаже, косвенно давая информацию о дате окончания гарантии, пробеге и модельной линейке.

Выбор есть!

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Между тем, с началом падения спроса на российском авторынке в этом году производители стали более осторожно подходить к планированию продаж.

В этих условиях об образовании больших складских запасов у дилеров, которые бы требовалось к концу года распродать, говорить не приходится. Тем не менее, в целом на рынке сейчас большое предложение автомобилей в наличии практически по всем брендам, но самые востребованные комплектации всегда заканчиваются на складах первыми, предупреждает директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников. При этом ситуация даже в рамках одного бренда отличается не только от региона к региону, но и от дилера к дилеру.

Например, в компании "Авилон" уже сейчас наблюдают, что активность со стороны клиентов в конце года увеличилась - соответственно, с каждым днем выбор будет сужаться. На сегодняшний день еще можно рассчитывать на значительную скидку, поскольку конкуренция на падающем рынке, а также завершение года не позволит большинству дилеров уменьшить размер предлагаемых дисконтов. При этом его размер зависит от специального предложения на ограниченную партию автомобилей от производителя и наличия машин на складе. А максимально выгодные условия можно получить, если воспользоваться дополнительными продуктами дилерского центра: кредитным предложением, застраховать автомобиль, сдать старую машину в трейд-ин.

Действительно, спецпредложения, действующие в последнее время, показывают, что автопроизводители уходят от прямых скидок на свои модели и предлагают дисконты преимущественно в рамках схемы трейд-ин или фирменных программ автокредитования. В последнем случае выгода для покупателей становится особенно не очевидной, учитывая дальнейшую переплату банку по процентам.

А вот на уходящие с рынка модели можно найти по-настоящему выгодные условия покупки. Так, в ГК "Бизнес Кар" особым интересом уже пользуется предложение на кроссовер Toyota RAV4 предыдущего поколения. В автосалонах компании "Авилон" скидки на автомобили Ford, которые уже практически распроданы, вероятнее всего, будут незначительными, но с учетом того, что марка не поднимала цены последние полгода, есть возможность подобрать автомобиль в хорошей комплектации за адекватные деньги.

Время покупать

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

В любом случае, ближайшие месяцы станут удачным временем для покупки нового автомобиля, ведь машины 2020 года выпуска изначально будут стоить дороже.

Как показывает практика, автомобили нового модельного года начинают поступать дилерам уже в декабре, причем первыми приходят модели, выпускаемые в России. Сроки появления импортных иномарок различаются в зависимости от места производства - например, из Японии и США они прибывают только в марте-апреле. Таким образом, прошлогодние машины обычно можно найти в наличии у дилеров до февраля, и лучше всего их покупать в декабре-январе, когда предлагаются максимально возможные скидки и еще имеется выбор таких автомобилей.

Так, в автосалонах компании "Авилон" дисконт, к примеру, на Volkswagen Touareg может составлять до 1 млн рублей, а на модели Audi действуют выгодные предложения по кроссоверам Q5 и Q7. А вот по моделям Audi А4 и A5 Sportback уже ощущается дефицит, поскольку ранее на их покупку были сделаны специальные предложения от производителя, что нашло отклик со стороны клиентов.

Что касается цен на автомобили 2020 года выпуска, помимо традиционных валютных и инфляционных рисков, автопроизводители будут закладывать в их стоимость очередную индексацию утилизационного сбора, который со следующего года должен увеличиться для легковых автомобилей в среднем на 110%. Это призвано компенсировать снижение таможенных ставок на импорт новых иномарок в рамках обязательств России перед ВТО.

В сентябре 2019-го, они, напомним, снизились с 19% до 15%. На этом фоне правительство планомерно сокращает объемы господдержки авторынка. Так, на выдачу льготных кредитов по программам "Первый / Семейный автомобиль" в бюджете на будущий год зарезервировано вдвое меньше средств, чем в 2019-м - около 5 млрд рублей. При этом ценовой порог для "льготных" машин останется на прежнем уровне (1 млн рублей), несмотря на грядущее повышение цен.

"Вопрос о повышении утилизационного сбора с января уже решен. Это значит, что с нового года автопроизводители будут вынуждены снова пересмотреть прайс-листы в сторону увеличения. По нашей оценке, рост цен на отдельные модели и комплектации уже в начале 2020 года может доходить до 5% и более. Исходя из этого, откладывать покупку транспортного средства на будущий год не имеет смысла: даже при отсутствии дисконтов выгоднее купить автомобиль сейчас, нежели дожидаться подорожания", - резюмирует Владимир Мирошников.