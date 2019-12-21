Небензя: Сирийские граждане рискуют в будущем остаться без помощи

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя прокомментировал итоги заседания Совбеза по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии, отметив, что в будущем сирийские граждане рискуют остаться без помощи.

В пятницу Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на подготовленный странами Запада проект резолюции "гуманитарной тройки" (Бельгия, Германия, Кувейт) о продлении механизма трансграничной помощи САР. Однако резолюция РФ не набрала необходимых для принятия девяти голосов. В результате механизм может прекратить действовать уже 10 января, пишет РИА Новости.

По словам Небензи, в итоге победителей нет, есть только проигравшие и это простые граждане Сирии, которые могут остаться без помощи. Он подчеркнул, что попытки возложить на Россию ответственность за то, что механизм не был продлен, абсолютно необоснованны. Москва не отказывалась от предоставления гумпомощи тем сирийцам, которые в ней нуждаются. Кроме этого, было предложено продлить механизм и распространить его на те регионы, где это необходимо.

Небензя отметил, что пока сложно сказать, что будет по истечении механизма, однако партнерам России надо быть реалистами и понимать, чего они могут добиться в этой ситуации, а что уже невозможно.

Предлагаемые Германией, Бельгией и Кувейтом меры не учитывали ситуацию на местах и нуждались в доработке. Среди них - сохранение как минимум четырех пропускных пунктов, через которые ООН может доставлять помощь без согласования с Дамаском. Россия подготовила собственный проект, который подразумевает продление этого механизма на полгода, а не на год, как предлагают Берлин, Брюссель и Эль-Кувейт.

Напомним, накануне стало известно, что российские военнослужащие впервые оказали гуманитарную помощь жителям сирийского города Эт-Табки. Он расположен в провинции Ракка, столица которой была главным пунктом террористов ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, военные доставили горожанам около тысячи продовольственных наборов общим весом около пяти тонн.