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Определены самые популярные у россиян актрисы

Новости
    21.12.2019, 13:59
Текст:   Олег Усков
Кадр из сериала "Содержанки". Фото: kinopoisk.ru Кадр из сериала "Содержанки". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из сериала "Содержанки". Фото: kinopoisk.ru

Названы наиболее популярные среди российских зрителей отечественные актрисы 2019 года.

Фото: kinopoisk.ru
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Чарт, основанный на количестве обращений к их персональным страницам, приводит проект Kino.mail.ru. И там, в отличие от хит-парада самых популярных у россиян актеров, есть сюрпризы.

Ведь на первой строчке - Дарья Мороз. Вышедшая в лидеры благодаря сериалу своего бывшего мужа Константина Богомолова "Содержанки".

Вторая строчка - Светлана Ходченкова, одна из самых востребованных современных российских актрис.

Третья - Елена Подкаминская, Виктория Сергеевна из "Кухни".

Далее - Любовь Аксенова, также задействованная в "Содержанках", Кристина Асмус, ставшая в текущем году эпицентром скандала, милейшая Ирина Пегова, Агата Муцениеце ("Тобол"), Софья Эрнст, супруга Константина Эрнста, которую мы также видели в "Содержанках", дочь Андрея Миронова Мария и Виктория Исакова ("Эпидемия").

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