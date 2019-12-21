Определены самые популярные у россиян актрисы

Названы наиболее популярные среди российских зрителей отечественные актрисы 2019 года.

Чарт, основанный на количестве обращений к их персональным страницам, приводит проект Kino.mail.ru. И там, в отличие от хит-парада самых популярных у россиян актеров, есть сюрпризы.

Ведь на первой строчке - Дарья Мороз. Вышедшая в лидеры благодаря сериалу своего бывшего мужа Константина Богомолова "Содержанки".

Вторая строчка - Светлана Ходченкова, одна из самых востребованных современных российских актрис.

Третья - Елена Подкаминская, Виктория Сергеевна из "Кухни".

Далее - Любовь Аксенова, также задействованная в "Содержанках", Кристина Асмус, ставшая в текущем году эпицентром скандала, милейшая Ирина Пегова, Агата Муцениеце ("Тобол"), Софья Эрнст, супруга Константина Эрнста, которую мы также видели в "Содержанках", дочь Андрея Миронова Мария и Виктория Исакова ("Эпидемия").