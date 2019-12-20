Названы самые популярные российские актеры

Обнародована десятка самых популярных российских актеров года. Чарт, основанный на количествах посещений страницы того или иного артиста, приводит проект "Кино Mail.ru". И случившееся не несет откровений и необычайных сенсаций. Ведь первую строчку занимает вездесущий Александр Петров. Которому в затылок жарко надышал звезда "Мажора" Павел Прилучный.

При этом отмечено, что противостояние этих двоих "становится доброй предновогодней традицией", ведь в прошлом году Прилучный сместил Петрова с занимаемого им в 2017-м году первого места. Но теперь Петров, отметившись военной драмой "Т-34" и триллером "Текст", вернул себе лидерство.

Третий в списке этого года - востребованный артист дубляжа, актер Сергей Бурунов, известный, в частности, по франшизе "Полицейский с Рублевки".

Четвертое место - Роман Курцын ("Балканский рубеж", вторая "Бабушка легкого поведения"), пятое - Владимир Яглыч, бывший муж актрисы Ходченковой и Григорий Потёмкин из "Екатерины".

Далее идут Кирилл Кяро, Андрей Смоляков, Павел Деревянко, неописуемо порадовавший "Домашним арестом", Иван Янковский и замыкающий десятку-2019 Евгений Цыганов.