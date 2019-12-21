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21.12.2019 23:09
Рубрика: В мире

Парижане пересели на велосипеды в связи с забастовкой транспортников

Текст: Александр Саможнев

Измученные пробками и перебоями в работе метро в связи с забастовкой профсоюзов транспорта, протестующих против пенсионной реформы, жители Парижа пересели на велосипеды и электрические скутеры, пишет издание The Local.

Фото: iStock
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По данным местных властей, протесты транспортников продолжаются почти две недели. На линию выходят вдвое меньше составов. Активисты не исключают, что такая ситуация сохранится и во время Рождественских праздников. В этой связи использование велосипеда становится все более популярным.

Спортивные магазины бьют все рекорды продаж велосипедов, которые покупают люди разных возрастов. В этой связи выросло число разного рода травм. Больше всего полицию беспокоит увеличение на сорок процентов ДТП с участием велосипедистов.

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