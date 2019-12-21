Помпео и Маас обсудили санкции США против "Северного потока - 2"

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД ФРГ Хайко Маас провели в пятницу телефонный разговор. Они обсудили ряд важных вопросов, в числе которых и противодействие Вашингтона реализации проекта "Северный поток - 2".

Такую информацию распространила пресс-служба Госдепартамента США. В ее заявлении отмечается, что стороны говорили о "серьезном несогласии" Соединенных Штатов со строительством газопровода, пишет ТАСС. Однако подробности этого разговора не озвучиваются

Известно также, что Помпео и Маас затронули ситуацию в Ливии, выразив обеспокоенность по поводу нарушений оружейного эмбарго и участившегося вовлечения наемников и частных военных компаний в конфликт.

Напомним, Сенат конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Теперь его должен подписать президент США Дональд Трамп.

Американские санкции против газопровода "Северный поток - 2" вызвали крайнее раздражение в Берлине. Как пишет немецкий таблоид Bild, канцлер Германии Ангела Меркель обозначила свою позицию предельно "ясными словами", пообещав адекватно ответить на демарши Вашингтона.