Представитель Акимова опроверг снижение нештрафуемого порога скорости

Он уточнил, что вопрос может быть окончательно урегулирован после тщательной проработки.

Представитель Акимова подтвердил, что такая мера рассматривалась правкомиссией по обеспечению безопасности дорожного движения. "Но она не принимает решения, создающие правовые нормы", - сообщил он ТАСС.

Ранее правкомиссия согласилась с необходимостью в перспективе снизить нештрафуемый порог за превышение скоростного режима на дорогах до 10 км/ч. Сейчас этот лимит составляет 20 км/ч.

По данным МВД, за первые 6 месяцев 2019 года в России произошло свыше 70 тысяч ДТП. В них пострадали около 90 тысяч человек. 6,7 тысяч - погибли.