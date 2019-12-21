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21.12.2019 16:50
Рубрика: ПДД

Представитель Акимова опроверг снижение нештрафуемого порога скорости

Текст: Юлия Кривошапко
Решение о пересмотре нештрафуемого порога скорости для снижения аварийности на дорогах пока не принято. Об этом заявил представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего в правительстве вопросы транспорта.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Он уточнил, что вопрос может быть окончательно урегулирован после тщательной проработки.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Представитель Акимова подтвердил, что такая мера рассматривалась правкомиссией по обеспечению безопасности дорожного движения. "Но она не принимает решения, создающие правовые нормы", - сообщил он ТАСС.

Ранее правкомиссия согласилась с необходимостью в перспективе снизить нештрафуемый порог за превышение скоростного режима на дорогах до 10 км/ч. Сейчас этот лимит составляет 20 км/ч.

По данным МВД, за первые 6 месяцев 2019 года в России произошло свыше 70 тысяч ДТП. В них пострадали около 90 тысяч человек. 6,7 тысяч - погибли.

#ПДД