Представитель Акимова опроверг снижение нештрафуемого порога скорости

Решение о пересмотре нештрафуемого порога скорости для снижения аварийности на дорогах пока не принято. Об этом заявил представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего в правительстве вопросы транспорта.
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Он уточнил, что вопрос может быть окончательно урегулирован после тщательной проработки.
Представитель Акимова подтвердил, что такая мера рассматривалась правкомиссией по обеспечению безопасности дорожного движения. "Но она не принимает решения, создающие правовые нормы", - сообщил он ТАСС.
Ранее правкомиссия согласилась с необходимостью в перспективе снизить нештрафуемый порог за превышение скоростного режима на дорогах до 10 км/ч. Сейчас этот лимит составляет 20 км/ч.
По данным МВД, за первые 6 месяцев 2019 года в России произошло свыше 70 тысяч ДТП. В них пострадали около 90 тысяч человек. 6,7 тысяч - погибли.