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21.12.2019,  
14:55
Текст:  Светлана Цыганкова

Пулемет победы: ДП был принят на вооружение 21 декабря 1927 года

21 декабря 1927 года на вооружение РККА приняли пулемет Дегтярева пехотный. Именно этот пулемет стали массово использовать как основное оружие огневой поддержки пехоты. Так происходило до конца Великой Отечественной войны.
Бойцы монгольской Народно-революционной армии ведут бой с японскими захватчиками. Халхин-Гол. 1939 г. Фото: wikimedia.org Бойцы монгольской Народно-революционной армии ведут бой с японскими захватчиками. Халхин-Гол. 1939 г. Фото: wikimedia.org
Бойцы монгольской Народно-революционной армии ведут бой с японскими захватчиками. Халхин-Гол. 1939 г. Фото: wikimedia.org

До середины двадцатых годов прошлого столетия в СССР вообще не выпускали ручные пулеметы. В 1925 году создали пулемет МТ, который спроектировал Ф.В. Токарев, но у него были недостатки. Поэтому и возникла потребность в новом оружии.

За проектирование ручного пулемета в 1923 году взялся Василий Дегтярев. Уже через год специальная комиссия провела испытания нового пулемета и дала ему отличные оценки. Отметили безотказность работы, скорострельность и простоту в обращении. Изготовили пробную партию из ста пулеметов и передали в войска для испытаний. Потом доработали с учетом высказанных замечаний.

В итоге, в 1927 году ручной пулемет ДП приняли на вооружение РККА. Но и после этого оружие постоянно усовершенствовали, вносили какие-то изменения. Исследования различных конструктивных изменений в ДП привели к созданию Дегтяревым образцов 1931, 1934 и 1938 годов. А в 1939-м Дегтярев придумал и легкую треногу для ручного пулемета.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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Кстати, ПД оценили и финны во время Зимней войны, и немцы во время Великой Отечественной. Они применяли трофейные ДП.

Данный вид оружия использовали практически до окончания Великой Отечественной войны. В августе 1944 года в Государственный комитет обороны представили модернизированный ручной пулемет, который получил название ДПМ - Дегтярева пехотный модернизированный. После Победы пулеметы ДП и ДПМ сняли с вооружения Советской Армии. Но его поставляли социалистическим странам. Например, он активно использовался в Корее и Вьетнаме.

Ручной пулемет ДП имеет автоматику на основе отвода пороховых газов. Ствол легкосъемный, скрыт защитным кожухом и оснащен коническим съемным пламегасителем. Патроны располагались по окружности, пулями к центру диска. В магазине 49 патронов, но позже ввели 47-патронные с повышенной надежностью действия. К пулемету прилагались три магазина с металлическим коробом для транспортировки.

ДП имел общую длину около 1260 миллиметровя. Без магазина оружие весило 8,4 килограмма, с полным набором - 11,3 килограмма. При использовании патрона 7,62х54 миллиметра R с пулей образца 1908 года начальная скорость пули достигала 840 метров в секунду. Прицельная дальность - до 1,5 тысячи метров.

Фото: MKFI / flickr.com / wikimedia.org

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