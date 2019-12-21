Пулемет победы: ДП был принят на вооружение 21 декабря 1927 года

До середины двадцатых годов прошлого столетия в СССР вообще не выпускали ручные пулеметы. В 1925 году создали пулемет МТ, который спроектировал Ф.В. Токарев, но у него были недостатки. Поэтому и возникла потребность в новом оружии.
За проектирование ручного пулемета в 1923 году взялся Василий Дегтярев. Уже через год специальная комиссия провела испытания нового пулемета и дала ему отличные оценки. Отметили безотказность работы, скорострельность и простоту в обращении. Изготовили пробную партию из ста пулеметов и передали в войска для испытаний. Потом доработали с учетом высказанных замечаний.
В итоге, в 1927 году ручной пулемет ДП приняли на вооружение РККА. Но и после этого оружие постоянно усовершенствовали, вносили какие-то изменения. Исследования различных конструктивных изменений в ДП привели к созданию Дегтяревым образцов 1931, 1934 и 1938 годов. А в 1939-м Дегтярев придумал и легкую треногу для ручного пулемета.
Кстати, ПД оценили и финны во время Зимней войны, и немцы во время Великой Отечественной. Они применяли трофейные ДП.
Данный вид оружия использовали практически до окончания Великой Отечественной войны. В августе 1944 года в Государственный комитет обороны представили модернизированный ручной пулемет, который получил название ДПМ - Дегтярева пехотный модернизированный. После Победы пулеметы ДП и ДПМ сняли с вооружения Советской Армии. Но его поставляли социалистическим странам. Например, он активно использовался в Корее и Вьетнаме.
Ручной пулемет ДП имеет автоматику на основе отвода пороховых газов. Ствол легкосъемный, скрыт защитным кожухом и оснащен коническим съемным пламегасителем. Патроны располагались по окружности, пулями к центру диска. В магазине 49 патронов, но позже ввели 47-патронные с повышенной надежностью действия. К пулемету прилагались три магазина с металлическим коробом для транспортировки.
ДП имел общую длину около 1260 миллиметровя. Без магазина оружие весило 8,4 килограмма, с полным набором - 11,3 килограмма. При использовании патрона 7,62х54 миллиметра R с пулей образца 1908 года начальная скорость пули достигала 840 метров в секунду. Прицельная дальность - до 1,5 тысячи метров.