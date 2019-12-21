Пассажиров экстренно севшего в Баку самолета отправили в Москву

Пассажиры самолета авиакомпании Azur Air, который в субботу совершил экстренную посадку в Баку, отправили в Москву другим рейсом.

Как сообщает ТАСС, лайнер вылетел из аэропорта имени Гейдара Алиева в 21:04 по местному времени (20:04 мск).

Самолет, следовавший из Гоа в Москву, совершил аварийную посадку в Баку из-за технических проблем. По предварительным данным, у лайнера отказали несколько генераторов. Пассажиры несколько часов провели в бакинском аэропорту, пока за ними не отправили другой самолет.