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21.12.2019 20:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пассажиров экстренно севшего в Баку самолета отправили в Москву

Пассажиры самолета авиакомпании Azur Air, который в субботу совершил экстренную посадку в Баку, отправили в Москву другим рейсом.

Фото: iStock
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Как сообщает ТАСС, лайнер вылетел из аэропорта имени Гейдара Алиева в 21:04 по местному времени (20:04 мск).

Самолет, следовавший из Гоа в Москву, совершил аварийную посадку в Баку из-за технических проблем. По предварительным данным, у лайнера отказали несколько генераторов. Пассажиры несколько часов провели в бакинском аэропорту, пока за ними не отправили другой самолет.

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