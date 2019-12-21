Новости

В Новокузнецке в ДТП со "скорой" погибла фельдшер 10:13
Рождественская месса впервые за 200 лет не пройдет в Нотр-Даме 10:09
В результате бунта в тюрьме Гондураса погибли 18 человек 09:59
"Аэрофлот" введет безбагажные тарифы на дальние рейсы 09:53
Полиция нейтрализовала самую крупную уличную группировку в истории Нью-Йорка 09:48
В Башкирии выпустили на свободу директора финансовой пирамиды 09:42
СМИ проследили перемещения охраны президента Трампа 09:39
Умер бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА Пшеничников 09:21
Два человека погибли в массовой аварии на трассе "Скандинавия" 08:50
В сахалинской Охе несколько многоэтажек остаются без тепла третьи сутки 08:49
Видео: убегая от копов, нарушитель влетел на пикапе в здание аэропорта 08:28
В Якутии появится закон по запрету продажи снюса в магазинах  08:23
США потребовали остановить работы по "Северному потоку-2" 08:20
Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner 08:00
Почти 20 тысяч сирийцев покинули Идлиб из-за ухудшения ситуации 07:53
В США женщина сбила девочку из-за нелюбви к мексиканцам 07:17
Небензя: Сирийские граждане рискуют в будущем остаться без помощи 07:16
Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток 06:50
Forbes назвал имена миллиардеров с максимальными доходами за год 06:35
Власти Мексики экстрадировали в США сына наркобарона 06:34
В Венесуэле десять человек погибли при крушении частного самолета 06:00
Российские военные раздали 1,5 тонны продовольствия сирийским беженцам 05:35
Трамп официально объявил о создании Космических войск США 05:09
Ученый объяснил, почему утки остаются на зимовку в Екатеринбурге 05:00
Трамп подписал военный бюджет США с санкциями против "Северного потока - 2" 04:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
21.12.2019 08:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В сахалинской Охе несколько многоэтажек остаются без тепла третьи сутки

Текст: Инесса Доценко

В трех домах города Оха (север Сахалинской области) третьи сутки не могут восстановить теплоснабжение.

19 декабря произошел порыв на магистральной теплотрассе в Охе. Без тепла оказались 99 жилых дома и шесть социальных объектов детсады, школа, больница. Место утечки удалось оперативно локализовать, начался ремонт поврежденного участка трубы. 20 декабря к большинству домов было подведено тепло. К большинству – но не ко всем.

На севере Сахалина завершили ремонт теплотрассы

- По разным причинам пока не восстановлено теплоснабжение в трех домах по ул. Цапко 28, 2\3 и Карла Маркса 48. В частности, местами перемерзла верхняя разводка, есть порывы или в системе присутствует воздух. Над устранением этих локальных проблем в каждом жилом здании работают специалисты управляющих компаний, - сообщили «РГ» в правительстве Сахалинской области.

Как рассказал исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Чекулаев, областные власти предложили помощь охинской администрации, чтобы перебросить в город специалистов из ближайших районов. Однако руководство Охи заверило, что сил и средств для ликвидации последствий аварии на месте достаточно.

- По словам специалистов, ситуация с подключением оставшихся домов к теплу осложняется тем, что некоторые жители верхних этажей отказываются впускать слесарей в квартиры для сброса воздуха из системы, либо жильцы отсутствуют, - подчеркнули в правительстве области.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

США потребовали остановить работы по "Северному потоку-2"
Небензя: Сирийские граждане рискуют в будущем остаться без помощи
Росстат подсчитал, во сколько россиянам обойдется новогодний стол
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток