В сахалинской Охе несколько многоэтажек остаются без тепла третьи сутки

В трех домах города Оха (север Сахалинской области) третьи сутки не могут восстановить теплоснабжение.

19 декабря произошел порыв на магистральной теплотрассе в Охе. Без тепла оказались 99 жилых дома и шесть социальных объектов детсады, школа, больница. Место утечки удалось оперативно локализовать, начался ремонт поврежденного участка трубы. 20 декабря к большинству домов было подведено тепло. К большинству – но не ко всем.

- По разным причинам пока не восстановлено теплоснабжение в трех домах по ул. Цапко 28, 2\3 и Карла Маркса 48. В частности, местами перемерзла верхняя разводка, есть порывы или в системе присутствует воздух. Над устранением этих локальных проблем в каждом жилом здании работают специалисты управляющих компаний, - сообщили «РГ» в правительстве Сахалинской области.

Как рассказал исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Чекулаев, областные власти предложили помощь охинской администрации, чтобы перебросить в город специалистов из ближайших районов. Однако руководство Охи заверило, что сил и средств для ликвидации последствий аварии на месте достаточно.

- По словам специалистов, ситуация с подключением оставшихся домов к теплу осложняется тем, что некоторые жители верхних этажей отказываются впускать слесарей в квартиры для сброса воздуха из системы, либо жильцы отсутствуют, - подчеркнули в правительстве области.