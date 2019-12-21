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21.12.2019 15:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Глава Оренбуржья исполнил мечту девочки после акции "Елка желаний"

Текст: Наталья Саванкова (Оренбург)

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер исполнил мечту семилетней девочки Софьи Евдокимовой из Бузулука, принявшей участие в акции "Елка желаний" и еще 45 детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
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Специально для этого в Оркенбуржье пригласили Деда Мороза из Великого Устюга. Праздник получился искренним и запоминающимся. Виновница торжества прочла стихи собственного сочинения, все дети получили подарки.

На праздник были приглашены дети в возрасте от пяти до десяти лет с различными заболеваниями, в том числе с нарушения опорно-двигательного аппарата. Многие из них до этого никуда не выбирались из дома, поэтому экскурсия в выездную резиденцию Деда Мороза стала для них настоящим праздником.

Ранее в День волонтера Владимир Путин принял участие в Международном форуме добровольцев. Президент присоединился к акции "Елка желаний", которая по традиции проводится в рамках форума. Глава государства и лидеры добровольческого движения наугад выбрали по одному из вывешенных на елке шару-открытке, на обратной стороне которой были написаны желания реальных ребятишек. Кто-то мечтал побывать в Москве, кто-то - попасть в Санкт-Петербург и увидеть разводные мосты.

"Елка желаний" - акция проекта "Мечтай со мной", в рамках которой исполняются мечты детей-сирот и детей из малоимущих семей.

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