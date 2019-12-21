На Алтае в лобовом ДТП погибли пять человек

При столкновении двух легковых автомобилей на автодороге Р-256 в Косихинском районе Алтайского края погибли пять человек.

По предварительным данным в 16.40 по местному времени водитель Toyota Corona не справилась с управлением. Автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2107.

- В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, а также двое мужчин, пассажиры иномарки, и пассажир отечественного автомобиля - женщина, погибли на месте, - сообщает УМВД России по Алтайскому краю.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Это уже второе крупное ДТП в Алтайском крае в последние дни, в результате которого массово гибнут люди. 19 декабря на трассе в Алейском районе столкнулись иномарка и служебный автомобиль полиции. Погибли пять человек, среди которых четверо полицейских.