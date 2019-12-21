Российские военные раздали 1,5 тонны продовольствия сирийским беженцам

Российские военные раздали продуктовые наборы беженцам, находящимся в лагере беженцев в Эль-Хамидии (провинция Тартус).

Помощь оказана тем, кто прибыл из зоны деэскалации Идлиб, которая по-прежнему находится под контролем террористов. Такая акция проходит впервые, отметили в Центре по применению враждующих сторон.

Беженцы живут в палаточном лагере уже около 4 лет. Они и не думали, что выживут, когда на их деревню напали боевики сразу нескольких террористических организаций.

"Убивали всех, вне зависимости от веры и политических взглядов", - рассказал свидетель тех страшных событий Маруф Джатуль. Он отметил, что только благодаря помощи российской армии удалось избежать больших жертв среди населения.