Стало известно, что можно взять с собой на ЕГЭ в 2020 году

Накануне "РГ" сообщила, в какие дни в 2020 году пройдут Единые государственные экзамены. Сегодня о том, что ученики смогут взять с собой в кабинеты, где будет проводиться ЕГЭ.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Математика - линейка.
Физика - линейка, непрограммируемый калькулятор.
Химия - непрограммируемый калькулятор, периодическая система химических элементов. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов.
География - линейка, непрограммируемый калькулятор.
Иностранные языки - технические средства для воспроизведения аудиозаписей, компьютерная техника, не имеющая доступа к интернету, аудиогарнитура для выполнения раздела "говорение".