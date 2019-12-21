Трамп подписал военный бюджет США с санкциями против "Северного потока - 2"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал в пятницу оборонный бюджет на 2020 финансовый год. Всего на нужды Пентагона будет направлено 738 миллиардов долларов, что на 22 миллиарда больше, чем в прошлом году. Однако этот документ стал не только способом выделения средств, но и инструментом оформления политических решений.

Так, например, бюджет содержит пункты о введении санкций в отношении судов, занимающихся укладкой газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также против иностранных лиц, которые продавали или сдавали в аренду суда для этих проектов, пишет РИА Новости.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол ранее предупреждал, что такой шаг ударит по швейцарской компании Allseas, которая занимается укладкой морского участка газопровода, а также итальянской Saipem. Кроме того, под санкции попадут компании из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции.

В ночь на 21 декабря стало известно, что в ожидании подписания Трампом оборонного бюджета компания Allseas приостановила строительство "Северного потока - 2".