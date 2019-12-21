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21.12.2019 12:35
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали цель санкций США против "Северного потока 2"

Текст: Татьяна Замахина
В думском комитете по международным делам объяснили, зачем президент США Дональд Трамп ввел санкции против строительства газопровода "Северный поток- 2".

Как сообщалось, американский лидер подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который включены санкции против компаний, занимающихся реализацией данного проекта. В Минфине США заявили, что запрет вступает в силу немедленно.

Фото: Jens Buettner/dpa via AP
Эксперт: Санкции не остановят строительство "Северного потока-2"

Этот шаг направлен на устранение РФ с энергорынка как конкурента, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. США стремится продвинуть на европейский рынок собственные компании для реализации своих экспортных интересов, считает он.

При этом американский сжиженный газ стоит гораздо дороже российского, заявил парламентарий в комментарии "Интерфаксу". Таким образом, США пытаются использовать методы политического давления, ведь "экономической целесообразности здесь нет и быть не может".

Более глобальная цель такого рода шагов связана с попыткой максимального ослабления России, с устранения ее как мирового конкурента, добавил зампред комитета.

Он спрогнозировал, что часть европейских компаний и производителей в результате введения санкций могут попытаться "сопротивляться". Они, рассчитывает парламентарий, будут использовать собственные лоббистские возможности, добиваясь пересмотра "несправедливых и навязываемых Вашингтоном правил". Однако другая часть компаний могут поддаться давлению.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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