В России появился новый экологический класс для автомобилей

В ЕС с 2015 года выдаются разрешения на проезд грузового транспорта, соответствующего требованиям Евро-6. Правила ЕАЭС пока предусматривали только пять экологических классов. В результате в России было невозможно получить ПТС для транспортного средства с 6-м экологическим классом.

Нормы Евро-6 близки к экологическому стандарту EPA10 в США и японскому Post NLT. Выбросы углекислого газа должны быть менее 130 граммов на километр пути. Оксид азота (NOx) не более 0,08 грамма на 1 км пути. Требования относительно выбросов взвешенных частиц (PM) не изменились по отношению к экологическому классу Евро-5 и составляют менее 0,005 г/км пути. Класс бензина Евро-6 обладает улучшенными эксплуатационными свойствами. При его работе снижается количество отложений в топливной системе автомобиля.

Появление 6-го экологического класса автомобилей в российском регулировании пока не предполагает ограничений для машин стандартов Евро-4 и Евро-5 или новых требований для производителей топлива. "Мер по стимулированию не запланировано - регулирование экологичечского класса в автомобильной промышленности и на топливном рынке не идут "в связке". На сегодня Евро-5 можно охарактеризовать уже как высокоэкологичный класс топлива, пока не требующий повышения", - сообщили "РГ" в Минэнерго.

Пока в России Евро-6 производится на некоторых НПЗ "Роснефти", "Башнефти" и ЛУКОЙЛа, и его можно купить на автозаправках этих компаний.

"Если автопроизводителям довольно просто перейти на выпуск транспортных средств нового экологического класса, установив двигатели в новых конфигурациях, то для НПЗ перейти на новый стандарт качества выпускаемого топлива гораздо сложнее, - пояснил аналитик-эксперт ФИНАМ Алексей Калачев. - Еще не все завершили модернизацию до Евро-5. В ближайшие 2-3 года задача массового перехода на топливо нового экологического стандарта ставиться не будет".