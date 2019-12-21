Видео: АвтоВАЗ рассказал об изменениях обновленной Lada 4x4

Волжский автогигант опубликовал на канале "На заводе" видео под названием "Lada что надо! Модернизированный внедорожник Lada 4x4".

Специальный репортаж посвящён рестайлингу Lada 4x4. В ролике специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий начал с перечисления преимуществ внедорожника. Он отметил доступность, хорошую проходимость, компактность модели, харизматичный узнаваемый дизайн.

"Пожалуй, стиль - это то, что осталось практически принципиально неизменным за 42 года производства. Техническая начинка модернизировалась гораздо серьёзнее", - рассказал Стас Березий.

"Сегодня настал момент очередного обновления. Lada 4x4 получила переработанный, более удобный интерьер", - заявил сотрудник.

Полностью новая передняя панель теперь оснащается электронным блоком управления климатической системой, вместительным перчаточным ящиком, комбинацией приборов с бортовым компьютером от Lada Priora. Щиток выводит показания средней скорости, запаса хода и расхода топлива.

В обновленной Lada 4x4 появился широкий задний диван с двумя подголовниками, а также удобные передние сиденья с развитой боковой поддержкой и модернизированным механизмом складывания. В кресло водителя встроена боковая подушка безопасности.

Наконец, в салоне установлен центральный тоннель нового образца с нишей под мелочевку, двумя розетками на 12В, глубокими подстаканниками и кнопками стеклоподъёмников и обогрева сидений, блоком электронной регулировки боковыми зеркалами.

Вместо натяжного потолка стал использоваться цельформованная панель с солнцезащитными козырьками, плафоном освещения и блоком ЭРА-ГЛОНАСС. Поменялась обивка стоек лобового стекла, начал применяться блок управления светом, унифицированный с другими моделями Lada.

По технической части изменения следующие: установлены улучшенный пакет шумо-виброизоляции на панелях кузова, новые опоры силового агрегата, они снизили уровень вибраций, новые ограничители и трехкамерные уплотнители дверей.

"Модернизированный интерьер появился на всех автомобилях семейства Lada 4x4, а модификация Urban получила и противотуманные фары, интегрированные в передний бампер. Новые системы комфорта и безопасности позволят расширить круг потребителей Lada 4x4, ну а тем, кто хорошо знаком с автомобилем, они помогут открыть новые качества легендарной, заслуженной модели", - резюмировал Стас Березий.