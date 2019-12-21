Видео: убегая от копов, нарушитель влетел на пикапе в здание аэропорта

"Прости, начальник, в аэропорт спешу" - так жалко и неубедительно оправдываются лихачи, остановленные на трассе за превышение скорости. А Хуан Монсивис из американского городка Брадентон (штат Флорида) в ближайшее время будет оправдываться перед работниками аэропорта, стену которого он пробил на своем пикапе: "простите великодушно! убегал от полиции".

Но извиняться ему предстоит нескоро - сейчас он лежит в окружной травматологии с целым букетом травм и с тоской ждет момента, когда врачи разрешат следователям его допрашивать.

А рассказ предстоит долгий. О том, как давно лишенный прав 40-летний Монсивис уселся за руль GMC Sierra под воздействием легких наркотиков. Как, превышая скорость, принялся улепетывать от заметивших нарушителя полицейских. Как пробил стену здания аэропорта Сарасота-Брадентон и прокатился по залу. Как сломал одну из багажных каруселей (четверть миллиона долларов по самым скромным прикидкам!) и стойку службы автопроката.

Одно светлое пятно в этих воспоминаниях - во время феерического проезда по зданию аэровокзала чудом не пострадал никто из посторонних. Монсивису остается верить, что судьи это учтут.