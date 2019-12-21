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21.12.2019 10:20
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen завалит мир новинками

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Volkswagen . Фото: Пресс-служба Volkswagen .
Фото: Пресс-служба Volkswagen .

34 новые модели Volkswagen выпустит под своей маркой в 2020 году. 12 из них кроссоверы, 8 - электромобили и гибриды.

Руководители концерна Volkswagen AG поделились стратегическими планами и целями на будущее, а также подвели промежуточные итоги уходящего года.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Со стартом продаж первых электромобилей на платформе MEB - хэтчбека ID.3 летом и следом кроссовера ID.Next - реализация стратегии "Электронной мобильности" Volkswagen переходит на новый уровень. Стратегия имеет два ключевых направления - достижение нейтрального баланса по выбросам СО2 в атмосферу к 2050 году и тотальная цифровизация.

Первое означает непрестанное повышение эффективности производства и переход на возобновляемые источники энергии, а энергию, которая не может быть восполнена напрямую в силу технологических ограничений, будут компенсировать экологическими программами. Автомобили полностью перейдут на электротягу.

Фото: iStock
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Второе предполагает разработку интегрированной цифровой экосистемы. К 2024 году доля собственного программного обеспечения Volkswagen на продукции концерна должна вырасти с нынешних 10% до 60%. Эта миссия возложена на инженерно-программное подразделение Car.Software, которое в следующем месяце выводится из статуса инженерного отдела в самостоятельную бизнес-единицу.

Операционная цель на следующий год - дальнейшее повышение конкурентоспособности.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Подводя итоги 2019 года, руководство отметило, что, невзирая на общемировой спад на автомобильном рынке, Volkswagen достиг намеченных показателей, и некоторые превзойдет, в частности, рост операционной прибыли превысит запланированный 1 млрд евро.

Финансовый директор Volkswagen AG Арно Антлиц об ожидаемых результатах на 2020 год ничего не сказал, но отметил, что в 2022 году рост операционной прибыли должен превысить 2 млрд евро (6%).

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