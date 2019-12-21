Захарова объяснила причины санкций в отношении "Северного потока-2"

США с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещают кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики. Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что подтвердил минфин США, выписывая новый "ордер на экономический арест", написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook, комментируя санкции в отношении "Северного потока-2".

"Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят", - иронично заметила Захарова.

Между тем министерство финансов США потребовало незамедлительно прекратить работы по строительству "Северного потока-2". Ведомство мотивировало свои действия тем, что президент Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете с включенными в него санкциями в отношении судов-трубоукладчиков, участвующих в реализации проекта. По процедуре, в течение 60 дней минфин США и Госдепартамент должны представить в конгресс предложения об ограничительных мерах в отношений компаний и конкретных лиц.