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21.12.2019 11:26
Рубрика: В мире

Захарова объяснила причины санкций в отношении "Северного потока-2"

Текст: Александр Саможнев
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

США с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещают кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики. Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что подтвердил минфин США, выписывая новый "ордер на экономический арест", написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook, комментируя санкции в отношении "Северного потока-2".

Фото: FELIPE TRUEBA/EPA
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"Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят", - иронично заметила Захарова.

Между тем министерство финансов США потребовало незамедлительно прекратить работы по строительству "Северного потока-2". Ведомство мотивировало свои действия тем, что президент Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете с включенными в него санкциями в отношении судов-трубоукладчиков, участвующих в реализации проекта. По процедуре, в течение 60 дней минфин США и Госдепартамент должны представить в конгресс предложения об ограничительных мерах в отношений компаний и конкретных лиц.

В мире США Газопровод "Северный поток-2"

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