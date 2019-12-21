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21.12.2019 08:20
Рубрика: В мире

США потребовали остановить работы по "Северному потоку-2"

Текст: Александр Саможнев

Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором говорится, что санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" вступают в силу немедленно. В этой связи компании, ведущие прокладку нитки, немедленно должны прекратить строительство, сообщает РИА Новости.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Ведомство мотивирует свое решение тем, что президент Дональд Трамп несколько часов назад подписал оборонный бюджет США, в котором также содержались санкции против судов-трубоукладчиков "Северного потока-2". В документе отмечается, что стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб на глубине 100 футов и ниже, должны немедленно прекратить свою деятельность. При этом допускаются "добросовестные отклонения". Имеется в виду, что прекращение укладки труб потребует некоторого времени для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также для защиты окружающей среды от "значительного ущерба".

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Госсекретарь и министр финансов США должны в течение 60 дней с момента вступления в силу документа представить предложения по санкциям профильным комитетам конгресса. Предусматривается, что ограничительные меры будут распространяться на "иностранных лиц", которые продавали или сдавали в аренду такие суда для реализации проектов.

Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, уже приостановила работу, ожидая разъяснений о том, как будут применяться санкции.

Действия США вызвали крайнее недовольство в Германии. Канцлер Ангела Меркель пообещала адекватно ответить на демарш американцев, информирует журнал Bild. По версии издания, реакцию Меркель можно понимать "как объявление войны" администрации США. Российская сторона неоднократно заявляла, что газопровод "Северный поток-2" является чисто коммерческим проектом, в котором участвуют европейские компании.

В мире США В мире Европа Санкции и антисанкции Газопровод "Северный поток-2" Газопровод "Турецкий поток"

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