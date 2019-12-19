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19.12.2019 14:02
Рубрика: Власть

Президент РФ пообещал дать зеркальный ответ на санкции США

Текст: Александр Саможнев
Россия будет зеркально поступать в случае введения новых санкций США, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Москве, комментируя сообщения о принятии Конгрессом США крупного пакета антироссийских санкций.

"Безусловно, это будет сказываться на уровне наших межгосударственных отношений, безусловно, - указал президент. - Мы знаем их подход, который заключается в том, что США будут с нами работать там, где им интересно и выгодно, и будут сдерживать в то же время Россию с помощью решений подобного рода. Но мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом, вот и все".

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"Ничего хорошего в этом нет, это абсолютно недружественные акты в отношении России", - полагает президент РФ.

В тоже время, Россия заинтересована в развитии и сохранении отношений с США вне зависимости от того, кто у власти в Белом доме, отметил далее Владимир Путин. "Мы, тем не менее, заинтересованы в развитии и поддержании отношений с Соединенными Штатами и будем это делать вне зависимости от того, кто находится в Белом доме, кто контролирует обе палаты Конгресса США", - подчеркнул глава государства.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Пресс-конференция Владимира Путина 2019 года Санкции и антисанкции Россия и США

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