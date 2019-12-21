Запуск Motorola RAZR отложили на неопределенный срок

Компания Motorola перенесла дату предзаказов и старта продаж смартфона с гибким экраном Moto RAZR. Об этом сообщает The Verge.

Перезапуск легендарного мобильника середины нулевых должен был состояться в январе 2020 года, а открытие возможности предварительной оплаты было намечено на 26 декабря.

Причиной изменения сроков производитель называет "беспрецедентный интерес и спрос со стороны потребителей" - корпорация не хочет оказаться в ситуации, когда пользователи захотят приобрести девайс, но будут лишены такой возможности.

Точных дат при этом не называется, только то, что "сдвиг от первоначального графика будет несущественным".