Если хочется легенду: покупаем 25-летний Mercedes-Benz W124

Желание пересесть за руль классического автомобиля - состояние души, которое переживают, похоже, все мальчишки, причем вне зависимости от возраста, статуса и материального положения. Тем, кому финансы позволяют, сделать это, понятно, проще. А вот если денег и свободного времени не так много, а желание обладать пусть и не самой старой легендой автопрома никак не угасает. На помощь может прийти Mercedes-Benz W124.

Для начала один очень важный и жизненный совет от бывалых: если вы бесповоротно собрались купить под реставрацию или восстановительный ремонт какой-либо янгтаймер, чтобы потом эффектно рассекать на нем по улицам города на зависть всем окружающим, имейте ввиду, что он обязательно должен быть второй машиной в семье!

Отдав имеющиеся деньги на единственный автомобиль возрастом 25-35 лет с пробегом под миллион километров и историей болезней больше, чем всех родственников вместе взятых, вы рискуете большую часть времени передвигаться на общественном транспорте, окончательно сгноив покупку во дворе или гараже. Ездить за запчастями, договариваться с автосервисами и выполнять развозные семейно-домашние задачи все равно придется, а потому первоначально нужно озаботиться о покупке надежного нового автомобиля, который будет всегда в строю.

Итак, подробно рассказывать о том, что такое "Сто двадцать четвертый Мерин", а точнее номинально первый Mercedes-Benz E-class с кузовным внутризаводским индексом W124, думается не нужно. Модель выпускалась с 1984 по 1997 год и стала одной из самых известных моделей "Мерседес" в России. О надежности и выносливости машины в нашей стране сложены легенды. Часть правды в этих легендах, конечно, есть, однако переоценивать "фантастические" характеристики W124 не нужно.

Дело в том, что для Mercedes W124, как и для его старшего брата W140, совпали два исторических момента. Для мирового автопрома в целом и европейского в частности в период 1970-1990 годов надежность машин действительно была синонимом репутации (как сейчас экологичность), а потому их делали с хорошим запасом прочности. Нет ничего удивительно, что Mercedes и тогда стремился стать лидером, в том числе, и по этому параметру.

Фишка в том, что предыдущее поколение обоих классов "Мерседеса" - W123 и W126 - на тот момент считались еще более выносливыми и надежными в силу простоты конструкции. "Сто двадцать четвертый" на момент выхода был настолько технологичен и наворочен, что многие за его надежность опасались.

Нюанс же российской любви к W124 определился одним единственным фактором - перестройкой! Крах СССР в 1991 году и всплеск бизнеса и криминала (что тогда было неотличимо друг от друга) первым привел на наш рынок актуальное на тот момент поколение "Мерседесов", то есть, именно W124 и W140. Произойди в нашей стране перестройка на 10 лет раньше - и легендарным для нас был бы Mercedes W123, на 10 лет позже - Mercedes W210. Кстати, на "круглоглазом" W210 запас небывалой выносливости иссяк - но это совсем другая история.

Что сейчас в продаже

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Учитывая, что Mercedes-Benz W124 выпускался 13 лет, пережил два рестайлинга, имел три типа кузова и небывалое количество модификаций, встретить сегодня можно практически все, что угодно - от древних карбюраторных исполнений в простецких комплектациях из такси до мощных навороченных исполнений, которые по уровню оснащения дадут фору половине современных машин из масс-сегмента.

Прибавляете сюда восстановленные, отреставрированные и даже законсервированные экземпляры и получите фантастический разброс цен - от 100 000 до 5 000 000 рублей. Особенно удивительны запросы "коллекционеров", которые за одни и те же версии в схожем состоянии назначают порой пятикратно отличающиеся прайсы.

Если как-то пробовать систематизировать предложения, то их можно условно разделить на три типа.

До 250 тысяч рублей - автомобили на ходу, но в предсмертном состоянии, гнилые, восстановленные, иногда без документов, с неизвестным пробегом и бесчисленной историей ДТП. Выбрать иногда что-то можно и оттуда, но это работа для автомобильного реаниматора.

От 300 до 700 тысяч рублей - автомобили в среднем или даже хорошем состоянии, обычно неплохо восстановленные или даже реально ухоженные. Требующие небольшого, но повсеместного ремонта, в том числе кузовного. В верхнем диапазоне цен встречаются очень достойные варианты с оригинальными пробегами и краской. За исключением редких модификаций, мощность двигателя и комплектация на цену, как правило, не влияют - ценится исключительно состояние и оригинальные составляющие.

От 700 тысяч рублей и до бесконечности - коллекционные, отреставрированные или консервированные экземпляры. "Мерседесы" в очень хорошем или порой отличном состоянии, иногда с оригинальным пробегом до 100 тыс.км. Проблема таких машин в том, что подобные "исторические" статусы им присваивают их же владельцы вместе с неадекватными ценами - с лукавой припиской "только для понимающих". Определить подлинность требований почти невозможно, только если это не какие-либо официальные эксклюзивные версии или фестивальные ретро-проекты.

Двигатели

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz W124 обладал впечатляющей гаммой силовых агрегатов: более двадцати бензиновых модификаций и более десяти дизельных.

Если коротко, то бензиновые делятся на четырех, шести и восьмицилиндровые с карбюраторным, механическим или электронным впрыском. Дизельные - на атмосферные и турбированные.

Не считая коллекционных образцов, средний пробег "Мерседесов" колеблется от 300 до 500 тыс. км, так что главной проблемой нового владельца будет вопрос, что и как в моторе менялось до него и сколько еще он проходит. Еще одна беда - "колхоз": в силу высокой стоимости и редкости оригинальных деталей владельцы нередко чинили машину подходящими от других машин запчастями, в том числе, даже от "Жигулей".

В целом, откровенно неудачных моторов у Mercedes W124 не было. Однако сегодня лучше избегать самых старых бензиновых версий с карбюраторами и механическим впрыском - специалистов, которые сегодня смогут правильно настроить подобные системы 30-летней давности и такого же состояния, работающие без компьютеров и датчиков, придется искать в Германии.

Нет смысла и в покупке атмосферных дизелей. Древняя и давно закоксованная система с убитыми форсунками при восстановлении обойдется слишком дорого, да и удовольствия от вождения потом не подарит.

На сегодняшний день лучшим выбором будут бензиновые двигатели с электронным впрыском после рестайлинга 1993 года объемом 2.0 и 2.2 литра серии М111, а также шестицилиндровые моторы 2.8, 3.0 и 3.2 литра серии М104. Это распространенные и относительно современные двигатели, не требующие эксклюзивных специалистов. При должном уходе их ресурс достигает 500 000 и более км.

На четырехцилиндровых моторах лучше сразу заменить систему ГРМ, а также проверить мотор на повышенное потребление и утечки масла. Последнее появляется из-за не самой удачной системы вентиляции картера, а также от старости прокладок и сальников.

Рядные "шестерки" М104 при должном уходе - почти вечные двигатели с ресурсом одной только цепи ГРМ 250-300 тыс.км. Кстати, моторы предыдущей серии М103 объемом 2.6 и 3.0 литра подобной репутации не заслужили.

Больше всего двигатели R6 критичны к перегреву и качеству масла. Если говорить в целом, то больше всего проблем могут доставить не сами двигатели, а навесное оборудование. За столько лет все патрубки, резинки, прокладки, ролики, датчики и проводка давно потеряли свои свойства и готовы в любой момент лопнуть, оборваться и "глюкануть". Желательно тщательно проверять всю систему охлаждения - от малейших перегревов ведет ГБЦ.

Коллекционные версии W124 E420 и E500 с V8 от S-class - удел богатых реставраторов.

Трансмиссии

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Что касается механических коробок на базовых моторах, то проблемы с ними встречаются либо из-за старости, либо из-за колхозного ремонта. Никаких конструктивных особенностей они не имеют и перебираются достаточно просто.

На самом деле особых проблем не должно было быть и с очень надежными четырехступенчатыми автоматами серий 722.3 и 722.4. Однако из-за беспечности владельцев, ударных нагрузок в виде "отжига" со светофоров и кустарного ремонта ресурс их в нашей стране упал в два-три раза.

Если вы покупаете машину для себя и надолго, чисто ради профилактики автомат желательно снять, полностью продиагностировать, заменить в нем, все что нужно и забыть о проблемах практически навсегда, не допуская перегревов и регулярно меняя качественное масло. Стоимость такого ремонта колеблется от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от состояния.

На самых последних экземплярах W124 ставилась 5-ступенчая коробка 722.5. Она оказалась чуть более капризной в силу сырости конструкции и будет дороже в ремонте в силу редкости запчастей.

Ставился на Mercedes W124 и полный привод 4Matic. Такие машины редкие и очень дорогие в ремонте из-за сложности конструкции и отсутствию неоригинальных запчастей. Чаще всего полный привод на старых "Мерседесах" никто не чинит из-за огромных расходов, оставляя машину моноприводной. Подобных версий лучше избегать.

Подвеска, тормоза и рулевое управление

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz W124 оснащался полностью независимой подвеской, гидроусилителем и тормозами с системой ABS.

Элементы шасси по современным меркам вечные - рычаги порой выдерживают до 200 тыс.км. А многие запчасти встречаются в виде качественного неоригинала. Единственное исключение - задняя гидропневматика на универсалах, которая в случае поломки влетит в копеечку.

К тормозам изначально также никаких вопросов. Однако к сегодняшнему дню их, скорее всего, убила старость. Датчики, магистрали, насосы и электрика, скорее всего, потребуют частичной или полной замены.

То же самое относится и к рулевому управлению, врагами которого являются коррозия элементов, накопленные люфты и текущие жидкости. Восстановление системы - недешевое.

Кузов и салон

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Заводское качество покраски и коррозийной стойкости у Mercedes-Benz выше всяких похвал. Беда в том, что найти машину в заводском исполнении почти нереально, так как большая часть W124 по пять раз перебита и перекрашена. Особое внимание недорогим вариантам в отполированном состоянии - нередко это сваренные из двух машины из Белоруссии и Прибалтики. На любой машине не забудьте дважды проверить совпадения всех ВИН-номеров.

К сегодняшнему дню коррозия почти неизбежна. На навесные панели кузова можно особо не смотреть - главные проблемы будут под днищем. Пороги, крепления подвески, лонжероны и всевозможные стыки должны быть целыми, иначе придется разбирать всю машину и переваривать кузов.

Еще одна беда мерседесоводов - широкие пластиковые молдинги по периметру кузова, прозванные "листвой". Они не очень дешевые и их часто воруют.

Что касается салона, то стилистически он родом из 80-х годов, зато качество отделочных материалов и оснащение тут на зависть современному бизнес-классу - у "Мерседеса" уже тогда был раздельный климат-контроль и память сидений. Состояние салона зависит от комплектации машины и заботы хозяина. На топ-версиях с кучей электроприводов, скорее всего, часть опций уже не работает из-за изношенной проводки, концевиков и датчиков.

Вывод

Фото: www.wikimedia.org

Правильный Mercedes-Benz E-class W124 должен быть седаном после рестайлинга 1993 года с 6-цилиндровым двигателем серии M111, 4-ступенчатым автоматом и задним приводом. С пробегом желательно до 300 тыс.км и максимально в родной краске. Найти такой дешевле 500 000 рублей получится вряд ли.

В такой машине лучше всего сразу проверить и заменить систему ГРМ и охлаждения, перебрать автомат, протрясти подвеску, проверить всю электропроводку, а также заменить кожухи, сальники, трубки и хомуты. На все это в самом гуманном случае уйдет еще 150-200 тыс. рублей.

После этого на "Мерседесе" стоит максимально часто менять хорошее масло и не насиловать машину скоростными прострелами. В этом случае у вас есть все шансы превратить отличный экземпляр в коллекционный олдтаймер и передать его внукам на полном ходу.