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22.12.2019 22:24
Рубрика: Спорт

Федерация бокса России готова провести бой Кадырова и Емельяненко

Текст: Максим Домчев

Федерация бокса России выразила готовность организовать и провести бой между президентом Чеченской республики Рамзаном Кадыровым и бойцом ММА Александром Емельяненко.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в эфире "Матч ТВ" рассказал, что поединок между Кадыровым и Емельяненко должен пройти по правилам этого вида спорта.

"Нужно проводить бой по правилам бокса, - сказал Кремлев. - Рамзан Ахматович занимался боксом и любит его. Я готов поддержать и организовать этот бой. Будет очень интересно, я эту инициативу поддерживаю".

В субботу глава Чечни в Instagram выразил готовность провести бой с Емельяненко, а боец в ответ заявил, что его "друг Рамзан" просто поддержал флешмоб, в котором его постоянно кто-то вызывает на бой.

В ноябре Емельяненко провел бой против пауэрлифтера Михаила Кокляева, в котором победил в первом раунде.

Спорт Бокс

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