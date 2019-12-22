Федерация бокса России готова провести бой Кадырова и Емельяненко

Федерация бокса России выразила готовность организовать и провести бой между президентом Чеченской республики Рамзаном Кадыровым и бойцом ММА Александром Емельяненко.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в эфире "Матч ТВ" рассказал, что поединок между Кадыровым и Емельяненко должен пройти по правилам этого вида спорта.

"Нужно проводить бой по правилам бокса, - сказал Кремлев. - Рамзан Ахматович занимался боксом и любит его. Я готов поддержать и организовать этот бой. Будет очень интересно, я эту инициативу поддерживаю".

В субботу глава Чечни в Instagram выразил готовность провести бой с Емельяненко, а боец в ответ заявил, что его "друг Рамзан" просто поддержал флешмоб, в котором его постоянно кто-то вызывает на бой.

В ноябре Емельяненко провел бой против пауэрлифтера Михаила Кокляева, в котором победил в первом раунде.