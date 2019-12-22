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22.12.2019 17:56
Рубрика: В мире

Космический корабль Starliner приземлился в Мексике

Текст: Диана Ковалева

Новейший космический корабль Starliner компании Boeing приземлился на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме. Прямую трансляцию происходящего ведет компания NASA.

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Starliner, чья капсула с манекеном Роузи коснулась земли в 8:58 по времени восточного побережья США (15:58 по московскому), находился на орбите 48 часов и совершил посадку в расчетном месте на трех парашютах. Ведущий трансляции назвал приземление историческим. Сейчас к кораблю направляется группа специалистов, включая его будущий экипаж, чтобы вызволить Роузи и таким образом завершить тестовый полет аппарата.

Напомним, что Starliner запустили 20 декабря ракетой-носителем Atlas-5 с космодрома на мысе Канаверал, США, штат Флорида. Ракета вывела корабль на расчетную суборбитальную траекторию, однако на орбиту из-за ошибки в полетном времени вывела позже положенного срока. В результате, корабль истратил много топлива, оказался на нерасчетной орбите и не смог лететь к МКС. Совместным решением NASA и Boeing вернули Starliner на Землю.

Фото: AP Photo/Terry Renna
У корабля Starliner при выходе на орбиту возникла нештатная ситуация

Фактически, корабль не выполнил главную задачу своего первого беспилотного полета - не стыковался с МКС. Однако, как заявили в NASA, полет не прошел зря - была протестирована система навигации, а также стыковочный механизм.

Капсула Starliner, как ожидается, будет использоваться для будущих миссий. Согласно задумкам создателей, многоразовый корабль может совершить до десяти космический полетов, однако точный их график пока не известен.

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