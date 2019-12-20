NASA отменила стыковку корабля Starliner с МКС

Стыковка американского корабля Starliner с Международной космической станцией отменена. Решение об этом приняли в NASA. В настоящее время аппарат пытаются вернуть на орбиту, чтобы впоследствии он мог вернуться на Землю.

"Мы пытаемся вернуть корабль на орбиту, которая приведет нас домой в течение 48 часов", - приводит РИА Новости слова руководителя агентства Джима Брайденстайна.

Он подчеркнул, что ранее запланированная стыковка с МКС не состоится. "Не стоит делать этого, учитывая объем топлива, который мы сожгли", - пояснил глава NASA.

Напомним, новый корабль стартовал с мыса Канаверал в 14:36 по московскому времени. Он успешно отделился от ракеты-носителя Atlas V, но в расчетное время включения двигателей корабля не произошло. По предварительной версии, сбой связан с нештатной работой системы расчета полетного времени на борту корабля.

Ранее сообщалось, что в случае успешного полета Starliner должен быть сертифицирован NASA для полетов астронавтов на МКС и их возвращения. Сейчас в агентстве отметили, что в любом случае ряд поставленных для испытательного полета задач выполнен.