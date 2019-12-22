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22.12.2019 15:57
Рубрика: Власть

Лавров объяснил, что стоит за отказом Зеленского от разведения сил

Текст: Диана Ковалева
Отказ президента Украины Владимира Зеленского во время саммита "нормандской четверки" от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения говорит о том, что у него связаны руки. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Это серьезный показатель того, что даже по ключевому вопросу своей предвыборной кампании, когда президент Зеленский говорил, что хочет, прежде всего, прекратить войну, и чтобы перестали гибнуть люди, у него, видимо, даже по этому вопросу связаны руки. Он либо имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома", - заявил Лавров в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.

Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС
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Он также напомнил, что Зеленский объяснил свой отказ тем, что "это очень отдаленная цель", на достижение которой уйдут годы, и напомнил, что на согласование разведения только в трех пунктах (станице Луганской, Петровском и Золотом) у него ушло более пяти месяцев. Поэтому, по словам Лаврова, Зеленский заявил, что может согласиться только на то, чтобы "нормандская четверка" призвала Контактную группу согласовать разведение еще в трех точках. А когда президент РФ Владимир Путин предложил также сохранить призыв развести силы и средства по всей линии соприкосновения, на это последовал категорический отказ.

Напомним, что ранее в Париже впервые после трехлетнего перерыва состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина), итогом которой стало принятие совместного коммюнике. В рамках переговоров также состоялась первая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые до этого говорили только по телефону.

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