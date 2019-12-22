Лавров: Русофобия со стороны НАТО зашкаливает

Русофобия со стороны стран-членов НАТО сегодня просто зашкаливает. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Дипломатия - это прежде всего изложение мыслей и аргументов в стремлении убедить партнера. Поэтому если мы берем словесную риторику, которую мы слышим из натовских кругов, как от стран-членов, так и от генерального секретариата (НАТО - прим. "РГ"), русофобия, конечно, зашкаливает", - заявил Лавров в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.

По словам министра, его впечатлило, что после слов президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО в заочный спор с ним вступила немецкая сторона. Особенно канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая заявила, что Германию может защитить только НАТО. По мнению Лаврова, это свидетельствует о том, что русофобия проникла очень глубоко. Министр также добавил, что Макрон, в частности, сейчас пытается изменить подобный "нарратив".

Помимо этого, глава российской дипломатии отметил, что новому составу Еврокомиссии и руководящих органов ЕС нужно будет сформулировать свое отношение к диалогу по вопросам военно-политической безопасности в Европе, а также к диалогу на эту тему с Россией и с другими государствами, не входящими в НАТО и Евросоюз.