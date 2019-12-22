Борис Любимов, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина.

- Как человек, родившийся и живший при советской власти, скажу: большую часть времени мы проводили в очереди: в магазины, за вещами, за продуктами, за алкоголем, за билетами в театр, за дефицитными книгами и так далее. От очередей устали порядком. Но я считаю, главное положительное явление в современном обществе - в музеях сегодня появились очереди. Это значит, что люди заинтересованы как актуальным искусством, так и классикой, как это недавно было на выставках Серова, Куинджи, Айвазовского... То есть, с одной стороны, безусловный плюс, радость и счастье для меня, что в такие музеи, как Эрмитаж, выстраивается очередь.

С другой стороны, конечно, цивилизация должна двигаться вперед, и то, что появилась возможность отменить очередь или ее сократить, или рассчитать свое время, чтобы прибыть вовремя, не тратя больше 15 минут на вход, оценив наплыв посетителей через веб-камеру, - это здорово. Думаю, стоит распространить такую услугу на все-все наши музеи. Только делать это, когда есть повышенный спрос на экспозицию.

Вообще чем больше будет посетителей музеев, тем лучше, это одно из больших достояний последнего времени, как, кстати, и прирост зрителей в театре и кино, как рост посещения музыкальных событий: в Филармонии, в "Зарядье", везде по Москве. И это, на мой взгляд, прекрасно.

Кстати, если говорить о доступности искусства, дороговизне билетов в музеи и театры для простых граждан, хочу отметить: картины тоже стоят бесконечно дорого. Охранять их дорого. Если мы строим такие концертные залы, как "Зарядье", это тоже стоит больших денег, на театры уходят очень большие вложения. Также хотелось бы, чтобы и смотрители музеев получали приемлемую зарплату.

При этом, знаете, ведь очередь в музеи состоит не только из олигархов, миллионеров, миллиардеров. Просто для одних людей музей действительно недоступен, потому что еще и не очень важен. А для кого-то искусство значимо. И так со времен XIX века: студенты находили копейки, чтобы попасть, к примеру, на галерку в Малый театр. Конечно, если сделать подешевле, то будет лучше, но тогда нужно будет и пятизвездочные отели, и машины, и эксклюзивные вина сделать более дешевыми и т.п. Мы тогда будем снова говорить о развитом социализме.

Не могу сказать, что наши граждане в театре и музее стали менее культурны. Просто главный враг для искусства сейчас - мобильные телефоны. Конечно, дело не только в звонках, часть людей научилась их вовремя отключать. Но все равно - стало чуть скучно, люди лезут в мобильники и ведут себя, как дома у телевизора. А это мешает им и соседу, потому как, выпав из театрального действа, ты обратно туда очень с большим трудом вернешься. Также и в музеях: некоторые картины нельзя фотографировать со вспышкой - они портятся. Но не только это мешает другим посетителям созерцать произведения искусства.