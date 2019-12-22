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Рубрика: Спорт

Хет-трик Клоппа

"Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8047)
Английский "Ливерпуль" стал победителем клубного чемпионата мира в Катаре. В финале "красные" обыграли бразильский "Фламенго" - 1:0. Уже в дополнительное время отличился Роберто Фирмино.
Финал клубного чемпионата мира выдался упорным, и победу "Ливерпуль" смог вырвать только в дополнительное время. Фото: EPA. Финал клубного чемпионата мира выдался упорным, и победу "Ливерпуль" смог вырвать только в дополнительное время. Фото: EPA.
Финал клубного чемпионата мира выдался упорным, и победу "Ливерпуль" смог вырвать только в дополнительное время. Фото: EPA.

"Ливерпуль" теперь уже официально стал лучшим клубом мира. Откровенно говоря, даже в случае поражения команда Юргена Клоппа многими считалась бы таковой. В уходящем году "мерсисайдцы" выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Плюс они набрали фантастическую форму в Премьер-лиге, лидируя в таблице с громадным отрывом от конкурентов.

В уходящем году "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ

В финале клубного чемпионата мира "Ливерпулю" пришлось непросто. Временами "Фламенго" переигрывал более именитого соперника. И все же класс англичан сказался. И, в целом, они заслужили победу.

- Я изо всех сил пытаюсь найти слова, чтобы выразить уважение к парням. Это было невероятно. Мы так много сделали. Несмотря на определенные проблемы, ребята смотрелись лучше "Фламенго". В некоторых моментах блестяще действовал Алиссон, за что ему огромное спасибо. Но повторюсь: мы были сильнее, - подчеркнул главный тренер "красных" Клопп.

Фото: AP Photo/Winslow Townson
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Безусловно, главная заслуга в этих успехах "Ливерпуля" принадлежит Клоппу. Неудивительно, что руководство клуба сделало все возможное, дабы сохранить у себя немецкого специалиста еще на несколько лет. К счастью для болельщиков "красных", никаких проблем в переговорном процессе не возникло: тренер подписал новое соглашение, по которому он задержится в Англии как минимум до 2024 года.

- Посмотрим, чего мы достигнем за это время. Но одно могу сказать точно: нам придется меняться, развиваться. Важно, чтобы этим занялся тренерский штаб. Я должен подготовить некую почву для следующего наставника. Ему предстоит неблагодарная работа - перестройка или что-то вроде того. При этом пока я здесь и хочу продолжать выигрывать, - подытожил немец.

Отличную форму набрал лидер атак "Ливерпуля" Мохамед Салах. Египтянин хоть и не забил ни одного мяча в Катаре, тем не менее именно он получил "Золотой мяч" турнира.

- Мне нравится, как прогрессирует Салах. В полуфинале с "Монтерреем" он играл плеймейкера. Мохамед напомнил мне в этой встрече Месси. Приятно наблюдать, как парень из забивного форварда становится еще и тем, кто отдает результативные передачи. Салах - совершенный футболист. Он воплощает то, что мы хотим видеть в современных атакующих игроках, - сказал бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер, работавший экспертом на клубном ЧМ.

Что касается матча за третье место, то его победителем стал "Монтеррей". Мексиканцы одолели в серии пенальти "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Основное время закончилось вничью 2:2, а в серии одиннадцатиметровых "Монтеррей" выиграл 4:3.

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