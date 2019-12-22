Незамерзайка своими руками: получится ли сэкономить?

С наступлением холодов перед автовладельцами становится актуальным вопрос о приобретении "омывайки". В наше время частенько можно наткнуться на контрафактную продукцию. Да и дорожает она с каждым годом. А если сделать незамерзающий состав самому? Где брать сырье для производства? Будет ли это выгодно и безопасно? "РГ" разобралась в этом вопросе.

Метаноловая "омывайка". Сделать можно, купить сложно

Самый выгодный во всех случаях сценарий - это сделать незамерзающую жидкость на основе метанола, иначе метилового спирта. Этот спиртовой раствор, как известно, был получен в процессе переработки продуктов сухой древесины в конце 19 века. Сегодня эта субстанция является основой для применения в медицине и используется как пищевая добавка при производстве качественного алкоголя. Метанол при этом относительно доступен, и, что не менее важно, он не замерзает до -98°C. Бонусом же является то, что такой состав не имеет навязчивого неприятного запаха.

Все бы хорошо, но в отличие от стран Европы, США и Канады, где омывайка на основе метанола активно продается, этот ингредиент не применяется в нашей стране с 2007 года и по сути объявлен вне закона. Причины хорошо известны и, что ни говори, понятны.

Определенная часть населения использовала продукцию на основе метанола как горячительное. Между тем, метанол - это яд. Употребление более 50 граммов метанола внутрь для подавляющего числа людей будет смертельным или как минимум вызовет необратимые процессы в нервной системе, и органах зрения. Наиболее частый сценарий - полная слепота.

Кроме того, согласно комментариям российского Минздрава, при попадании метаноловых паров в систему вентиляции автомобиля, они нагреваются печкой и попадают в глаза и в легкие, нанося вред организму. Отсюда - логичное постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11 июля 2007 г. "О прекращении использования метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом".

Организациям, осуществляющим деятельность по производству и реализации средств по уходу за автотранспортом, в том числе стеклоомывающих жидкостей, предлагалось прекратить практику использования метанола при их производстве, а также продажу населению указанных средств, содержащих метанол.

И тем не менее, около 50% продаваемых на нашем рынке "незамерзаек" - это контрафактные метанольные жидкости. И да, метанол в России сегодня можно официально купить, хотя некоторые продавцы должны потребовать у покупателя разрешение на работу с метанолом, да и речь будет идти, как правило, об оптовых партиях. А оптовая стоимость, для справки, составляет от 15 тыс. рублей за тонну. Почему "опасный" элемент продается?

Дело в том, что метанол необходим при промышленном производстве метилметакрилата, метиламинов, диметилтерефталата, метилформиата, хлористого метила, уксусной кислоты.

Кроме того, как нам удалось выяснить, существуют интернет-сайты, продающие химическое оборудование, реагенты и в том числе этанол для химических лабораторий. Но и они, вероятнее всего, попросят у покупателя разрешение на работу с метанолом. Иными словами, если вы производите "омывайку" на основе метанола не для реализации, а с тем чтобы залить эту субстанцию в бачок омывателя своего автомобиля - дело это законное. Другое дело, что достать сырье будет проблематично, а вот попытки продажи и массового производства уже повлекут проблемы с законом.

Этанольные "незамерзайки"

Фото: Михаил Почуев / РИА Новости

Однако сделать омывающую жидкость своими руками можно и из легально продающегося, но, вот незадача, куда более дорогого, чем метанол, этанола (он же этиловый спирт, метилкарбинол, винный спирт или попросту алкоголь). Этот одноатомный спирт с хорошо знакомый со школьных времен формулой C2H5OH используется при изготовлении алкогольных напитков, а также как топливо, в качестве растворителя (как наполнитель в спиртовых термометрах и как дезинфицирующее средство).

Все бы хорошо, но ввиду высоких ставок акцизов пятилитровая канистра с этиловым спиртом стоит дорого - от 1000 рублей за 5 литров. Однако речь идет о сырье 95% крепости и выше. Соответственно, при разбавлении водой в пропорции 50 на 50 "пятилировка" обойдется уже в 500 рублей, а при пропорции треть спирта и две трети воды, соответственно, 333,3 рубля. При этом такая "омывайка" замерзнет уже примерно при минус 19 градусов, что с учетом теплых зим в средней полосе России вполне приемлемый показатель. И стало быть, "незамерзайка" в объеме 5 л за примерно 300 рублей - совершенно рабочий вариант, не забудьте только добавить в состав несколько капель моющего средства (например, шампуня или средства для мытья посуды).

Изопропиловые "незамерзайки"

Фото: Сергей Михеев/ РГ

Еще выгоднее будет изготовить "омывайку" из изопропилового спирта (изопропанол), который можно приобрести вдвое дешевле, чем этанол. Казалось бы, выгода налицо. Чтобы полученная жидкость не кристаллизировалась при минус 35-40 градусов, соотношение спирта к воде должно составлять 1:1. Однако есть минус в виде едкого, а подчас и удушливого запаха.

Тем не менее, большая часть омываек, которые вы можете сегодня купить в России в магазинах и на АЗС, выполнены именно на основе изопропилового спирта. А значит, нужно будет озаботиться нейтрализацией запаха, читай - добавлением разного рода "отдушек" или ароматизаторов, цель которых - устранить или снизить интенсивность остаточного "химического" запаха.

Омыватель из водки

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В Сети можно обнаружить массу рецептов изготовления зимней "омывайки" из водки и самогона. Первый вариант привлекателен доступностью. Приобрел в магазине бюджетное водочное изделие, вылил в бачок омывателя и все дела. Нужно только помнить о том, что водка - это 40% спирта и 60% воды, и, стало быть, подобный "стекломой" способен противостоять кристаллизации при температуре не ниже -10ºC.

К тому же такая схема чревата стойким запахом перегара в салоне. И, как понимаете, такое "амбре" наверняка заставит насторожиться сотрудников полиции, которые остановят вашу машину. Отсюда - совет. Решили долить в омыватель водки, используйте и ароматизатор: лимонное эфирное масло, лимонный сок, эфирное масло.

Помните и о следующем элементарном способе, которым, к сожалению, пользуются не все автовладельцы. Прежде чем подать на стекло "омывайку", выключите печку или активируйте рециркуляцию воздуха. В этом случае неприятный запах не попадет в салон!

Омыватель из самогона

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Производства самогона для личного употребления в нашей стране с некоторых пор легально. Так почему бы не использовать эту субстанцию в качестве незамерзайки? Ведь самогон, как известно, заметно дешевле водочной продукции, а по крепости (если это "первач") может существенно превосходить ее. Иными словами, при использовании самогона можно добиться почти вдвое больше готового продукта. К тому же чистый самогон, как известно, хорошо справляется с очисткой стекла, не оставляя сильных разводов.

Однако, как правило, для омывайки используют высокопроцентный, читай - плохо очищенный самогон, где содержатся метанол и ацетон. Однако если концентрация этих ядов делает такую жидкость опасной для употребления внутрь, патрубкам и бачку стеклоомывателя она не повредит. В остальном же правила изготовления "незамерзайки" из самогона однотипны технике ее изготовления 96-процентного этилового спирта. Плюс - помните о правиле, приведенном выше: перед подачей омывайки на стекло включайте рециркуляцию.

Омыватель из уксуса

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Обширный народный опыт говорит и о том, что при чрезвычайных обстоятельствах "незамерзайку" можно приготовить даже из уксуса.

Водно-уксусный раствор, составленный в пропорции 1:1, позволит уверенно бороться с наледью и жидкой грязью на ветровом стекле при температуре - 15ºC. Однако есть особенность - использовать такой состав в более теплую погоду не рекомендуется из-за большой вероятности испарений и проникновения едкого запаха в салон.

Абсолютная экзотика

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Вы удивитесь, но существуют и даже еще более экзотические рецепты изготовления зимних "омываек" своими руками.

Народные умельцы изготовляют такие составы из аммиака, жидкости для мытья домашних окон, бытовых чистящих средств на основе спирта и даже из средства для мытья посуды Fairy. Эти рецепты мы не будем комментировать, но вместо этого приведем полезную таблицу разбавления 96-процетного спирта в зависимости от "минуса" за окном.

10% -4°C

20% -7°C

30% -15°C

40% -18°C

50% -21°C

60% -23°C

70% -29°C

80% -37°C