Незамерзайка своими руками: получится ли сэкономить?

Самый выгодный во всех случаях сценарий - это сделать незамерзающую жидкость на основе метанола, иначе метилового спирта. Этот спиртовой раствор, как известно, был получен в процессе переработки продуктов сухой древесины в конце 19 века. Сегодня эта субстанция является основой для применения в медицине и используется как пищевая добавка при производстве качественного алкоголя. Метанол при этом относительно доступен, и, что не менее важно, он не замерзает до -98°C. Бонусом же является то, что такой состав не имеет навязчивого неприятного запаха.
Все бы хорошо, но в отличие от стран Европы, США и Канады, где омывайка на основе метанола активно продается, этот ингредиент не применяется в нашей стране с 2007 года и по сути объявлен вне закона. Причины хорошо известны и, что ни говори, понятны.
Определенная часть населения использовала продукцию на основе метанола как горячительное. Между тем, метанол - это яд. Употребление более 50 граммов метанола внутрь для подавляющего числа людей будет смертельным или как минимум вызовет необратимые процессы в нервной системе, и органах зрения. Наиболее частый сценарий - полная слепота.
Кроме того, согласно комментариям российского Минздрава, при попадании метаноловых паров в систему вентиляции автомобиля, они нагреваются печкой и попадают в глаза и в легкие, нанося вред организму. Отсюда - логичное постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11 июля 2007 г. "О прекращении использования метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом".
Организациям, осуществляющим деятельность по производству и реализации средств по уходу за автотранспортом, в том числе стеклоомывающих жидкостей, предлагалось прекратить практику использования метанола при их производстве, а также продажу населению указанных средств, содержащих метанол.
И тем не менее, около 50% продаваемых на нашем рынке "незамерзаек" - это контрафактные метанольные жидкости. И да, метанол в России сегодня можно официально купить, хотя некоторые продавцы должны потребовать у покупателя разрешение на работу с метанолом, да и речь будет идти, как правило, об оптовых партиях. А оптовая стоимость, для справки, составляет от 15 тыс. рублей за тонну. Почему "опасный" элемент продается?
Дело в том, что метанол необходим при промышленном производстве метилметакрилата, метиламинов, диметилтерефталата, метилформиата, хлористого метила, уксусной кислоты.
Кроме того, как нам удалось выяснить, существуют интернет-сайты, продающие химическое оборудование, реагенты и в том числе этанол для химических лабораторий. Но и они, вероятнее всего, попросят у покупателя разрешение на работу с метанолом. Иными словами, если вы производите "омывайку" на основе метанола не для реализации, а с тем чтобы залить эту субстанцию в бачок омывателя своего автомобиля - дело это законное. Другое дело, что достать сырье будет проблематично, а вот попытки продажи и массового производства уже повлекут проблемы с законом.
Однако сделать омывающую жидкость своими руками можно и из легально продающегося, но, вот незадача, куда более дорогого, чем метанол, этанола (он же этиловый спирт, метилкарбинол, винный спирт или попросту алкоголь). Этот одноатомный спирт с хорошо знакомый со школьных времен формулой C2H5OH используется при изготовлении алкогольных напитков, а также как топливо, в качестве растворителя (как наполнитель в спиртовых термометрах и как дезинфицирующее средство).
Все бы хорошо, но ввиду высоких ставок акцизов пятилитровая канистра с этиловым спиртом стоит дорого - от 1000 рублей за 5 литров. Однако речь идет о сырье 95% крепости и выше. Соответственно, при разбавлении водой в пропорции 50 на 50 "пятилировка" обойдется уже в 500 рублей, а при пропорции треть спирта и две трети воды, соответственно, 333,3 рубля. При этом такая "омывайка" замерзнет уже примерно при минус 19 градусов, что с учетом теплых зим в средней полосе России вполне приемлемый показатель. И стало быть, "незамерзайка" в объеме 5 л за примерно 300 рублей - совершенно рабочий вариант, не забудьте только добавить в состав несколько капель моющего средства (например, шампуня или средства для мытья посуды).
Еще выгоднее будет изготовить "омывайку" из изопропилового спирта (изопропанол), который можно приобрести вдвое дешевле, чем этанол. Казалось бы, выгода налицо. Чтобы полученная жидкость не кристаллизировалась при минус 35-40 градусов, соотношение спирта к воде должно составлять 1:1. Однако есть минус в виде едкого, а подчас и удушливого запаха.
Тем не менее, большая часть омываек, которые вы можете сегодня купить в России в магазинах и на АЗС, выполнены именно на основе изопропилового спирта. А значит, нужно будет озаботиться нейтрализацией запаха, читай - добавлением разного рода "отдушек" или ароматизаторов, цель которых - устранить или снизить интенсивность остаточного "химического" запаха.
В Сети можно обнаружить массу рецептов изготовления зимней "омывайки" из водки и самогона. Первый вариант привлекателен доступностью. Приобрел в магазине бюджетное водочное изделие, вылил в бачок омывателя и все дела. Нужно только помнить о том, что водка - это 40% спирта и 60% воды, и, стало быть, подобный "стекломой" способен противостоять кристаллизации при температуре не ниже -10ºC.
К тому же такая схема чревата стойким запахом перегара в салоне. И, как понимаете, такое "амбре" наверняка заставит насторожиться сотрудников полиции, которые остановят вашу машину. Отсюда - совет. Решили долить в омыватель водки, используйте и ароматизатор: лимонное эфирное масло, лимонный сок, эфирное масло.
Помните и о следующем элементарном способе, которым, к сожалению, пользуются не все автовладельцы. Прежде чем подать на стекло "омывайку", выключите печку или активируйте рециркуляцию воздуха. В этом случае неприятный запах не попадет в салон!
Производства самогона для личного употребления в нашей стране с некоторых пор легально. Так почему бы не использовать эту субстанцию в качестве незамерзайки? Ведь самогон, как известно, заметно дешевле водочной продукции, а по крепости (если это "первач") может существенно превосходить ее. Иными словами, при использовании самогона можно добиться почти вдвое больше готового продукта. К тому же чистый самогон, как известно, хорошо справляется с очисткой стекла, не оставляя сильных разводов.
Однако, как правило, для омывайки используют высокопроцентный, читай - плохо очищенный самогон, где содержатся метанол и ацетон. Однако если концентрация этих ядов делает такую жидкость опасной для употребления внутрь, патрубкам и бачку стеклоомывателя она не повредит. В остальном же правила изготовления "незамерзайки" из самогона однотипны технике ее изготовления 96-процентного этилового спирта. Плюс - помните о правиле, приведенном выше: перед подачей омывайки на стекло включайте рециркуляцию.
Обширный народный опыт говорит и о том, что при чрезвычайных обстоятельствах "незамерзайку" можно приготовить даже из уксуса.
Водно-уксусный раствор, составленный в пропорции 1:1, позволит уверенно бороться с наледью и жидкой грязью на ветровом стекле при температуре - 15ºC. Однако есть особенность - использовать такой состав в более теплую погоду не рекомендуется из-за большой вероятности испарений и проникновения едкого запаха в салон.
Вы удивитесь, но существуют и даже еще более экзотические рецепты изготовления зимних "омываек" своими руками.
Народные умельцы изготовляют такие составы из аммиака, жидкости для мытья домашних окон, бытовых чистящих средств на основе спирта и даже из средства для мытья посуды Fairy. Эти рецепты мы не будем комментировать, но вместо этого приведем полезную таблицу разбавления 96-процетного спирта в зависимости от "минуса" за окном.
10% -4°C
20% -7°C
30% -15°C
40% -18°C
50% -21°C
60% -23°C
70% -29°C
80% -37°C