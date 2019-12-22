В Таганроге трехэтажный дом N 26Т, расположенный по адресу: 1-й Новый переулок, стал настоящей достопримечательностью. Школьников и горожан сюда водят на экскурсии, чтобы показать, как работают видеодомофоны в системе "Безопасный город".

Кроме контроля "вход - выход" на этом видеодомофоне есть кнопка SOS. Фото: Мария Кошелева

Новое оборудование установлено компанией "Ростелеком" весной по согласованию с жильцами. Для них оно бесплатно, и ежемесячный платеж за домофон не изменился - 30 рублей.

Видеодомофонами с высокоточными камерами и ночной подсветкой сейчас никого не удивишь, но эти приборы синхронизированы с мобильным приложением и оснащены кнопкой SOS. Кроме того, камеры подключены к городской системе видеонаблюдения и через спецканалы связи передают записи в МВД, где полученные данные хранятся на отдельном сервере. На приборе есть кнопка SOS. Нажимая на нее, происходит видеовызов службы 112. Оператор сразу видит звонящего и адрес дома. Через мобильное приложение видеодомофон можно закоммутировать с телефоном и получать на экране изображение того, кто "стучится" в твое отсутствие.

- А еще очень удобно с видеодомофоном встречать гостей. Например, опаздываешь, а люди уже стоят около подъезда под дождем. Открываешь им дверь и впускаешь в подъезд, - рассказывают жители дома.

Домофоны будут подключены к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения. Эта технология позволяет через квартирные трубки в режиме громкоговорителя оповещать жителей о чрезвычайных ситуациях, например, о пожаре. Домофон скажет, что случилось, и даст инструкцию, что делать. Такой подход уменьшает панику и особенно важен, если дома во время пожара не окажется, например, взрослых.