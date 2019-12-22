Премьер Австралии пожалел о своем отпуске во время пожаров

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что напрасно ушел в отпуск во время того, как страну охватили пожары. "Если бы мы могли … в свете приобретенного опыта, мы бы приняли другое решение", - раскаивается глава правительства, сожалея об отдыхе на Гавайях со свой женой.

Как сообщает издание Sydney Morning Herald, Моррисон извинился перед согражданами за несвоевременный отпуск и отсутствие в стране. Он прервал свой отпуск после сообщений о гибели двух пожарных.

Напомним, масштабные лесные пожары начались на северо-востоке Австралии в середине октября и к началу декабря охватили также юго-восточное побережье континента. На территории штата Новый Южный Уэльс огнем уже уничтожено около 2,7 миллиона гектаров леса, в том числе ряд национальных парков и охраняемых мест обитания коал. В настоящее время огонь уничтожил уже более трех миллионов гектаров леса и унес жизни восьми человек.

В среду власти Нового Южного Уэльса ввели в регионе режим ЧС. Минувший вторник стал самым жарким днем в Австралии. Средняя температура составила +40,9 градуса.